Fernando Gago fue operado tras presentar problemas cardiovasculares: Universidad de Chile emitió comunicado

Universidad de Chile informó que su director técnico, Fernando Gago, se encuentra bajo evaluación médica tras presentar problemas cardiovasculares luego del triunfo azul ante O’Higgins.

De acuerdo con los informes preliminares, el entrenador debió ser trasladado a un centro asistencial después del partido y fue sometido a una intervención quirúrgica.

El técnico argentino quedó bajo observación médica y no estará a cargo de los entrenamientos programados para esta jornada.

Qué dijo Universidad de Chile sobre Fernando Gago

A través de un comunicado, el club azul entregó información sobre la situación de salud del exmediocampista de Boca Juniors y Real Madrid.

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”, señaló la institución.

La U agregó que el entrenador se encuentra en buenas condiciones y bajo acompañamiento médico.

“Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, complementó el club.

Al margen de su evolución, Gago no estará en funciones para el partido de este fin de semana, cuando Universidad de Chile enfrente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

En su lugar, el equipo azul será dirigido por su ayudante técnico, Fabricio Coloccini.

El episodio ocurrió después del triunfo de los universitarios sobre O’Higgins en el Estadio Nacional, encuentro en el que Gago estuvo acompañado por su esposa e hijas, quienes se encontraban en la tribuna.