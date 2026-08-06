Utilidad de Cencosud cae 79,6% a US$ 43,4 millones en el primer semestre de 2026

Cencosud reportó este jueves una pérdida de US$ 19,7 millones en el segundo trimestre de 2026, revirtiendo la ganancia de US$ 112,5 millones que había registrado en el mismo período de 2025, según los estados financieros consolidados de la compañía al 30 de junio, presentados ante la CMF.

La pérdida atribuible a los propietarios de la controladora en el trimestre alcanzó los US$ 39,8 millones, mientras que la participación de accionistas minoritarios aportó una ganancia de US$ 20,1 millones al resultado del período.

Ganancia semestral cae 79,6% hasta US$ 43,4 millones

En el acumulado del primer semestre, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de Cencosud llegó a US$ 43,4 millones, una caída de 79,6% frente a los US$ 213,2 millones reportados entre enero y junio de 2025.

La ganancia del período en su conjunto totalizó US$ 91,8 millones, una baja de 63,4% respecto a los US$ 250,5 millones del primer semestre anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias se mantuvieron prácticamente estables, con US$ 8.881,8 millones entre enero y junio de 2026 frente a US$ 8.955,2 millones en igual período de 2025, una variación de -0,8%.

La ganancia bruta retrocedió 3,4%, hasta US$ 2.572,3 millones, mientras que la ganancia de actividades operacionales cayó 21,3%, de US$ 569,6 millones a US$ 448,6 millones.

Costos financieros y factores cambiarios explican el deterioro del resultado

El deterioro del resultado se explica en parte por el aumento de los costos financieros, que subieron de US$ 202,1 millones a US$ 214,8 millones en el semestre, y por resultados negativos en la conversión de moneda extranjera y en unidades de reajuste.

Con estos factores, la ganancia antes de impuestos cayó 42,6%, de US$ 377,3 millones a US$ 216,6 millones.

Shopping Centers crece 10,6% mientras Tiendas por Departamento se desploma 98,5%

Por segmento de negocio, Shopping Centers fue la única división que mostró un crecimiento relevante, con un resultado de US$ 219,5 millones en el semestre, un alza de 10,6% respecto a los US$ 198,4 millones de 2025. Por su parte, Supermercados, el negocio más grande de la compañía, retrocedió 3,4%, hasta US$ 417,0 millones.

El resto de las divisiones concentró el mayor deterioro. Mejoramiento del Hogar cayó 58,7%, de US$ 64,8 millones a US$ 26,8 millones, mientras que Tiendas por Departamento se desplomó 98,5%, de US$ 22,3 millones a apenas US$ 0,3 millones.

El resto de las divisiones concentró el mayor deterioro. Mejoramiento del Hogar cayó 58,7%, de US$ 64,8 millones a US$ 26,8 millones, mientras que Tiendas por Departamento se desplomó 98,5%, de US$ 22,3 millones a apenas US$ 0,3 millones.

El segmento de Servicios Financieros pasó de una ganancia de US$15,9 millones en el primer semestre de 2025 a una pérdida de US$9,3 millones en 2026.

A esto se sumó el ajuste por economía hiperinflacionaria en Argentina, que restó US$ 84,2 millones a la ganancia atribuible en 2026, un lastre algo menor a los US$ 86,0 millones de igual período de 2025. El efecto de conversión de moneda del negocio argentino, en cambio, fue prácticamente neutro en 2026 (US$0,2 millones), tras restar US$ 6,2 millones en 2025.

Patrimonio total sube a US$ 6.262,9 millones

En el balance, el patrimonio total de Cencosud aumentó a US$ 6.262,9 millones al 30 de junio de 2026, desde US$ 5.757,7 millones al cierre de 2025, impulsado principalmente por diferencias de conversión de moneda extranjera reconocidas en el resultado integral.

El efectivo y equivalentes al cierre del semestre se ubicó en US$ 724,2 millones, por sobre los US$ 485,9 millones registrados en igual fecha de 2025.

La utilidad por acción básica de Cencosud se ubicó en $14,2 pesos en el primer semestre de 2026, frente a $70,8 pesos en el mismo período de 2025, reflejando la caída en el resultado atribuible a los propietarios de la controladora.