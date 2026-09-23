Minvu entrega hasta $1,6 millones para reparar viviendas: Revisa los montos y hasta cuándo puedes postular al beneficio

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mantiene abierta la postulación a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, beneficio que permite financiar materiales destinados a reparaciones y mejoras de baja complejidad en viviendas.

El programa, denominado “Tu casa a tu pinta”, contempla aportes de hasta 40 UF, equivalentes a cerca de $1,6 millones, y busca beneficiar a unas 25 mil mujeres y sus familias en todo el país.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El monto disponible depende del tipo de reparación que se requiera realizar:

Techumbre: 25 UF, cerca de $1.022.000.

25 UF, cerca de $1.022.000. Baño: 15 UF, cerca de $613.000.

15 UF, cerca de $613.000. Cierres y rejas: hasta 40 UF, cerca de $1.635.000.

El aporte se entrega mediante una tarjeta o giftcard digital que permite adquirir materiales de construcción para ejecutar las mejoras contempladas en el programa.

¿Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales?

La postulación es completamente online y permanece disponible desde el 10 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026.

Para realizar el trámite se requiere ingresar con RUT y ClaveÚnica, además de entregar antecedentes de la vivienda y fotografías que permitan acreditar el deterioro que se busca reparar.

El beneficio está dirigido a jefas de hogar que requieran efectuar reparaciones de baja complejidad en sus viviendas.

Antes de iniciar la solicitud, el Minvu recomienda revisar que tanto la postulante como el inmueble cumplan con las condiciones establecidas para la convocatoria.