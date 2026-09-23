La agenda de Kast en la Asamblea General de la ONU: Actividades con autoridades, reuniones con inversionistas y más

Este miércoles, el presidente José Antonio Kast continúa en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su primera intervención como jefe de Estado, abordó la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Según dijo, el organismo internacional “no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos” y sostuvo que su estructura requiere cambios para responder a los conflictos actuales.

Además, hizo un llamado a la comunidad internacional a invertir en Chile.

Para esta jornada, el mandatario tiene una abultada agenda con una serie de reuniones y actividades.

A las 8:35 se reunirá con la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal, y los miembros de la Junta Directiva del AS/COA, y participará en un desayuno con inversionistas estadounidenses.

A la cita asistirán el canciller Francisco Pérez Mackenna; el embajador ante la ONU, Roberto Ampuero; los senadores Luciano Cruz Coke y Rojo Edwards; y los diputados Stephan Schubert, Álvaro Ortiz, Guillermo Ramírez y Raúl Soto.

A las 11:00 horas, en tanto, el presidente será parte del Pledging Event for the OceanEye International Alliance for the Global Ocean Observing System (GOOS), donde también estará presente el ministro Pérez Mackenna.

Mientras que a las 12:00 horas Kast sostendrá un encuentro con su par de Suiza, Guy Parmelin.

Más tarde, a las 13:30 horas, tendrá una reunión de trabajo con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković. Estarán presentes el canciller y el embajador Frank Tressler.

A las 14:30 horas, el jefe de Estado sostendrá una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. También participarán el ministro Pérez Mackenna, el embajador Roberto Ampuero, la ministra Francisca Toledo y el embajador Frank Tressler.

A las 16:00 horas participará en el Compromiso de Santiago, un encuentro de jefes de Estado sobre crimen transnacional organizado.

Y a las 17:00 horas, Kast será parte del evento BBNJ First Movers: High Seas Ambition, sobre el Acuerdo de Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional.

Una hora más tarde, tiene agendada una reunión de trabajo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Participan canciller Francisco Pérez Mackenna y embajador Frank Tressler.

Y a las 18:30 horas tendrá su última reunión agendada para la jornada. Se trata de una reunión de trabajo con la directora general de Operaciones del Banco Mundial, Anna Bjerde. Participarán el canciller y el embajador Frank Tressler.