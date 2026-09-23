Dos personas mueren tras incendio que destruyó departamentos en Cerrillos

Dos personas murieron durante la madrugada de este miércoles producto de un incendio registrado en un edificio de Cerrillos, en la Región Metropolitana.
De acuerdo con información de BioBioChile, la emergencia ocurrió en un inmueble ubicado en calle Monseñor José Campillo y dejó dos departamentos destruidos, además de daños en una tercera unidad.
Dos personas murieron producto del incendio
El comandante Claudio Salinas, del Cuerpo de Bomberos de Maipú, explicó que al llegar al lugar los equipos se encontraron con una alta carga de fuego y antecedentes sobre personas que permanecían al interior.
“Nos encontramos con gran carga de fuego y con información de personas al interior”, señaló.
Una de las víctimas murió dentro del inmueble, mientras que una segunda persona logró salir, pero falleció pese a las maniobras de reanimación.
Según indicó Salinas, esta última víctima presentaba quemaduras en las vías aéreas.
Investigan origen del fuego
Durante el trabajo de Bomberos se registraron incidentes entre vecinos del sector, lo que obligó a solicitar la presencia de Carabineros. La situación no pasó a mayores.
El Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizará las pericias destinadas a establecer el origen del incendio y determinar si existió o no intervención de terceros.
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