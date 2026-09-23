Muertes por accidentes en moto aumentaron en 66% en la última década: Autoridades llaman a conductores a cumplir Ley del Tránsito

Entre enero y agosto de este año se han realizado 24.217 controles a motocicletas, de acuerdo a información del Ministerio de Transportes.

Las autoridades entregaron un balance de las fiscalizaciones a este tipo de vehículos, además de los siniestros viales registrados durante los últimos años.

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, alertó que “en la última década han aumentado 66% las muertes por siniestro en motocicleta”.

En ese sentido, llamó a quienes circulen en este tipo de vehículos a que “lo hagan cumpliendo la Ley del Tránsito. En lo que va del año hemos realizado más de 24 mil controles, de los cuales más de 5.300 han resultado en infracciones y hemos debido retirar más de 1.700 motos”.

Los conductores de motos, continuó diciendo, deben transitar con su licencia de conducir y con el permiso de circulación.

En tanto, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, afirmó: “Para nosotros es muy importante que las personas transiten bajo las normas de tránsito, ya que eso nos da garantías y tranquilidad para que nuestros vecinos también puedan circular de forma segura por nuestras calles”.

El jefe comunal también advirtió que este año han aumentado en cerca de 26% los robos por sorpresa, “muchos de los cuales se hacen a través de vehículos livianos. Por lo tanto, esto también nos ayuda a desarrollar estrategias que nos permitan garantizar a nuestros vecinos más seguridad”.

Infracciones a motos: ¿Cuáles son las principales causas?

Según cifras de Transportes, la ausencia de permiso de circulación es la principal causa de infracción registrada en 2026 en conductores de motos, con el 27,9% del total de sanciones. Le sigue la conducción sin licencia (21,3%).

Otras causales son no portar el SOAP (16%), circular sin certificado de revisión técnica (15,4%) y facilitación de vehículo a conductor no apto (13,2%), entre otras.