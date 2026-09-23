Declaran culpable por femicidio a expareja de influencer Javiera Jiménez: Crimen ocurrió en 2022

Este martes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta dictó veredicto condenatorio contra un hombre de iniciales A.A.E.S.T. en calidad de autor del delito consumado de femicidio íntimo contra su expareja, la influencer Javiera Jiménez, ocurrido en agosto de 2022.

El tribunal, integrado por las magistradas Marcela Mesías, Patricia Alvarado y Luz Oliva, acreditó en forma unánime la ocurrencia del delito y la participación culpable del condenado en el femicidio. En tanto, fue absuelto por los ilícitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones e inhumación.

Las magistradas dieron por acreditado que la madrugada del 26 de agosto de 2022, el individuo llegó a buscar a Javiera Jiménez a la casa de una amiga donde estaba alojando, después de haber discutido a través de audios y mensajes.

La víctima salió de la casa de su amiga y se subió a la camioneta de A.A.E.S.T., quien mantenía en su poder al menos un arma de fuego.

Así, ambos recorrieron distintos sectores de la ciudad de Antofagasta, tomaron la Ruta A-26 y luego la Ruta 5 en dirección al norte, por donde ingresaron a la Ruta B-400. Posteriormente, accedieron a caminos despoblados, donde mantuvieron una discusión en la cual el acusado agredió a la víctima.

En el acta de deliberación se indica que en ese momento el homicida le ocasionó a Jiménez un “traumatismo craneoencefálico en la región parietal derecha, de entidad suficiente para provocar la muerte, compatible con un golpe tangencial sobre la región lateral derecha de la cabeza con un elemento contundente y romo”.

Luego, el imputado enterró el cuerpo de la víctima en un lugar apartado y le prendió fuego para posteriormente cubrirlo con piedras, con el fin de dificultar su hallazgo.

Al ser consultado por familiares y amigos de la víctima sobre su paradero, “el acusado, con menosprecio y menoscabo de los sentimientos de desesperación de aquellos, y aumentando deliberadamente su dolor, distrajo su atención y las actividades de búsqueda, en las que nunca participó, entregando información falsa e inexacta acerca de la ubicación de la víctima, de su real estado y fallecimiento”.

Los restos de Javiera fueron encontrados el 12 de enero de 2024, un año y cinco meses después del crimen.

La lectura de la sentencia quedó programada para el lunes 5 de octubre a las 15:00 horas.