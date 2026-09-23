Incendio en cité de Estación Central deja un lesionado que habría iniciado el fuego

Un incendio afectó durante la mañana de este miércoles a un cité ubicado en Estación Central, en la Región Metropolitana, y dejó a una persona lesionada.
La emergencia se registró en avenida 5 de Abril con Padre Jaime Larraín Hurtado, específicamente en el pasaje Padre Vives.
Personal de Bomberos acudió al lugar para controlar el fuego y realizar labores de rescate.
Lesionado habría originado el incendio
Según indicó Carabineros, la persona lesionada no habría querido abandonar el inmueble cuando comenzó el incendio.
Tras ser rescatada, la policía uniformada señaló que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, esa misma persona habría originado el siniestro.
En el lugar residían otras cinco personas, quienes no resultaron heridas producto de la emergencia.
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