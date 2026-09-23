¿Es alergia o resfrío?: Experto explica cómo distinguir síntomas ante llegada de la primavera

Este martes 22 de septiembre comenzó oficialmente la primavera, por lo que los días tienen más horas de luz y comienzan a subir las temperaturas.

Con ello también llegan las famosas (y odiadas) alergias, con la aparición de congestiones, malestares nasales o molestias en la garganta. Si bien estos síntomas están asociados a alergias, también pueden ser resfríos.

En ese sentido, el médico familiar y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Andrés Glasinovic, entregó algunas recomendaciones para distinguir un resfrío de la alergia.

“Aunque el resfriado común y la rinitis alérgica comparten síntomas como los estornudos y la congestión nasal, son afecciones muy distintas“, señaló el profesional.

En el caso del resfriado, se trata de una infección viral leve que se contagia a través del aire o por contacto directo con secreciones respiratorias. Entre sus síntomas están la congestión y estornudos, y puede incluir dolor de garganta, tos, malestar general y/o disfonía, junto con secreción nasal más espesa y amarilla.

La duración de dichos síntomas puede extenderse entre cinco y 10 días y es más frecuente en otoño e invierno.

Por otro lado, la rinitis alérgica se trata de una “reacción del sistema inmunitario a sustancias como el polen, el polvo o el pelo de mascotas”. No es contagiosa y se produce cuando el cuerpo identifica erróneamente estas sustancias como una amenaza.

Sus síntomas son picazón, estornudos y secreción nasal transparente y líquida, sin malestar corporal.

En cuanto a su duración, puede persistir mientras haya exposición al alérgeno. Durante la primavera, en épocas de polinización, puede durar semanas por el polen o todo el año en el caso de ser por ácaros del polvo.