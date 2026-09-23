Claudio Soto (BC) advierte efecto del débil empleo en la economía: “Retroalimenta la demanda interna por la vía de menor consumo”

El consejero del Banco Central Claudio Soto advirtió que la debilidad del mercado laboral no solo está siendo afectada por el menor dinamismo de la economía, sino que también está contribuyendo a profundizarlo a través de una caída en el consumo de los hogares.

En entrevista con CNN Chile Radio, Soto abordó el último Informe de Política Monetaria (IPoM), en el que el organismo recortó su proyección de crecimiento para 2026 desde un rango de entre 1% y 1,75% a uno de entre 0,25% y 0,75%.

“Una economía más débil genera menos creación de puestos de trabajo y eso, a su vez, retroalimenta la demanda interna por la vía de menor consumo privado”, explicó.

Según el consejero, durante el primer semestre se acumularon factores específicos que afectaron a distintos sectores productivos, pero en el segundo trimestre se sumó un debilitamiento más generalizado de la demanda interna.

“Básicamente hemos visto un freno en el consumo privado, sobre todo en el segundo trimestre de este año, y en el primer y segundo trimestre una contracción de la inversión”, detalló.

Debilidad del consumo podría ser más persistente

Soto distinguió entre factores que podrían tener un carácter transitorio —como fenómenos climáticos o el retraso en el inicio de determinados proyectos de inversión— y otros que podrían extenderse durante más tiempo.

En el caso del consumo, señaló que su evolución está estrechamente relacionada con un mercado laboral caracterizado por una débil creación de puestos de trabajo.

“Esto está más ligado a lo que está pasando con el mercado laboral, un mercado laboral débil, con débil creación de empleo, y eso probablemente es algo que va a ser más persistente en la medida que persista un mercado laboral con las características que estamos viendo hoy día”, afirmó.

El consejero agregó que la desaceleración no puede atribuirse exclusivamente al desempeño de la minería, sector que ha mostrado caídas relevantes durante los últimos meses.

“Ya en el segundo trimestre de este año hemos visto que la demanda interna ha tenido un debilitamiento”, sostuvo, mencionando también el rezago de la construcción y una menor actividad en otros sectores.

Banco Central espera repunte de la inversión

Pese al deterioro de la actividad durante 2026, Soto señaló que el escenario central del Banco Central contempla una recuperación importante de la inversión hacia el próximo año.

Entre los factores que podrían impulsarla mencionó los efectos de la ley de reconstrucción y la cartera de proyectos registrada para los próximos años.

Sin embargo, explicó que el impacto de ese repunte sobre el crecimiento y el empleo no necesariamente será inmediato, debido a que las primeras etapas de los proyectos suelen concentrarse en la adquisición de maquinaria y equipamiento importado.

“Su impacto en la actividad económica se va a sentir un poco más adelante. Primero vamos a ver más impacto por el lado de las importaciones, pero luego vamos a ver más impacto en la actividad económica”, explicó.

Consultado por una eventual recuperación del mercado laboral hacia la segunda parte de 2027, Soto señaló que “esos son más o menos los tiempos”, aunque precisó que dependerá de la composición y materialización efectiva de la inversión.