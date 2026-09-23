Alcaldesa Reyes pide poner foco en seguridad de los vecinos tras crimen de “El Poroto”: “Nadie merece vivir con ese nivel de susto”

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, abordó el homicidio de Héctor Aladino Cárdenas Venegas, conocido como “El Poroto”, un líder criminal que habría ofrecido $100 millones a quien asesinara a la jefa comunal.

El ataque contra “El Poroto” se produjo cerca de las 16:30 horas de este martes en la población José María Caro. Según antecedentes preliminares, el sujeto estaba al interior de un auto cuando fue interceptado por uno o más individuos que dispararon en reiteradas ocasiones.

La PDI informó que recibió alrededor de ocho impactos balísticos. Fue trasladado al SAR Julio Acuña Pinzón, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Cárdenas había adquirido notoriedad en febrero, cuando fue vinculado a una amenaza denunciada por Reyes. La alcaldesa aseguró entonces que vecinos le habían advertido que distintas bandas pretendían reunir $100 millones para contratar a un sicario que la asesinara. “Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte”, relató en ese momento.

Esta jornada, en tanto, Reyes habló sobre el hecho en un punto de prensa y lo despersonalizó, apuntando al temor que viven los vecinos y vecinas de la comuna ante el crimen organizado.

“Nos parece importante señalar que le hemos pedido al gobierno durante la tarde de ayer, haciendo todas las coordinaciones pertinentes, que pueda tener un despliegue preventivo en las zonas que hoy día están en conflicto. Nos parece importante que lo que esté en el foco sea el resguardo de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y que se pueda poner en relieve que las personas que habitan en la comuna de Lo Espejo son mayoritariamente personas de esfuerzo, personas de trabajo y que, finalmente, nadie merece vivir con ese nivel de susto“, dijo.

Consultada sobre cómo se siente tras el crimen de “El Poroto”, la autoridad respondió: “Yo quisiera no poner el foco en mi persona; creo que el foco hoy día tiene que estar en los vecinos y en las vecinas de nuestra comuna que, así como en algún momento uno agradece la preocupación, personalmente me vi involucrada en una situación que fue compleja. Mis vecinos y vecinas viven esto de forma permanente”.

En esa línea, afirmó que el municipio continuará con presencia de personal municipal: “Vamos a seguir recuperando los espacios públicos, vamos a seguir tratando de poner calma y tranquilidad en aquellos lugares que se han visto amenazados y tomados por el crimen organizado durante tanto tiempo”.

La alcaldesa de Lo Espejo comentó que ayer se mantuvo en contacto con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, además de encargados del orden público y Carabineros por la planificación en torno al funeral de alto riesgo de “El Poroto”.

“Ellos estaban con la preocupación de cómo abordábamos territorialmente el punto; nosotros les señalamos los puntos que nos parecían más complejos y la necesidad de tener patrullajes preventivos en dichos lugares, en los lugares más complejos”, sostuvo.