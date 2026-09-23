Paso Los Libertadores: Autoridades informan suspensión del tránsito para todo tipo de vehículos por “inestabilidades climáticas”

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó que el Paso Los Libertadores se encontrará cerrado este miércoles 23 de septiembre debido a inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera.

Durante esta mañana, el Comité de Coordinación Chilena y Argentina sostuvo una reunión en la que se definió el cierre preventivo del paso internacional por las condiciones meteorológicas inestables que se presentarán en la alta cordillera durante la jornada.

El cierre aplicará para todo tipo de vehículos.

A partir de las 15:00 horas, Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina) cerrarán sus barreras para el tránsito internacional.

Mientras que el túnel internacional cerrará a las 17:00 horas (horario de Chile y Argentina).

Además, se indicó que se autoriza el turismo local “con banda horaria desde Guardia Vieja al Complejo Fronterizo Los Libertadores hasta las 18:00 horas” como una medida cautelar.

En cuanto a la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor, las autoridades señalaron que a las 8:00 horas del jueves 24 de septiembre entregarán una actualización de las condiciones meteorológicas a través de las cuentas oficiales.