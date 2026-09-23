Inversión sube 7% a nivel nacional en 2025 con 13 de las 16 regiones en terreno positivo: Antofagasta lidera con más de un 25%

El Banco Central publicó este miércoles las nuevas series de Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) por región, en frecuencia anual, para el período 2013-2025.

La iniciativa se enmarca en el esfuerzo del organismo por ampliar la información estadística disponible y mejorar la cobertura regional de las Cuentas Nacionales, y estas nuevas series se incorporarán de forma periódica a las publicaciones del Producto Interno Bruto Regional (PIB Regional), en línea con su calendario habitual de difusión.

De acuerdo con la información preliminar, la inversión medida a través de la FBCF aumentó 7,0% en el total nacional durante 2025, con resultados positivos en trece de las dieciséis regiones del país.

El resultado fue incidido principalmente por la inversión en maquinaria y equipos, que creció 16,3%, debido a mayores compras de equipos eléctricos y electrónicos y de transporte, en especial camiones y buses. La inversión en construcción y otras obras, en tanto, registró un incremento más moderado de 1,3%, explicado por las obras de ingeniería.

Antofagasta lidera el crecimiento de la inversión regional

En la macrozona Norte, Antofagasta registró el mayor crecimiento del país, con 25,3%, explicado tanto por maquinaria y equipos, en particular equipos eléctricos y electrónicos para proyectos de energía, como por obras de ingeniería asociadas a proyectos mineros.

Arica y Parinacota creció 17,5%, también impulsada por inversiones energéticas, mientras Atacama avanzó 4,5%, con un aporte de equipos de transporte y eléctricos que fue parcialmente contrarrestado por el término de proyectos mineros.

Tarapacá, en cambio, registró la mayor caída del país, de 12,9%, en línea con el término de proyectos mineros que afectó a la construcción y otras obras.

Inversión crece en Coquimbo y la Región Metropolitana

En la macrozona Centro, Coquimbo anotó un alza de 16,7%, impulsada por maquinaria industrial ligada a proyectos mineros y por obras de ingeniería asociadas al mismo sector.

Valparaíso creció 3,2%, incidida principalmente por obras de ingeniería vinculadas a proyectos industriales y mineros, mientras la maquinaria y equipos aportó de forma marginal.

La Región Metropolitana, la de mayor peso dentro del PIB Regional del país, registró un alza de 4,8% en su inversión, explicada en su mayoría por la compra de equipos de transporte destinados a la renovación de la flota de transporte público.

La construcción y otras obras reflejaron un mayor gasto en software y programas informáticos, aunque ese resultado fue compensado en parte por la caída de la edificación.

Ñuble lidera el crecimiento en la macrozona Centro Sur

En la macrozona Centro Sur, el desempeño fue mixto, aunque con crecimiento en tres de sus cuatro regiones.

Ñuble lideró con un alza de 10,1%, impulsada por compras de equipo eléctrico y electrónico para proyectos de generación eléctrica, aunque su construcción y otras obras cayeron por el término de proyectos industriales.

O’Higgins creció 4,4% y Maule avanzó 0,4%, este último con un resultado moderado por la finalización de proyectos energéticos y menores inversiones viales.

Biobío fue la única región de la zona en retroceder, con una caída de 2,2%, arrastrada por la baja en edificación y en software y programas informáticos.

En la macrozona Sur, Los Ríos destacó con un crecimiento de 8,6%, asociado a proyectos industriales, mientras Los Lagos avanzó 3,6%, impulsada por obras de ingeniería viales y eléctricas.

La Araucanía fue la única región de esta zona en retroceder, con una caída de 1,6%, debido a menores obras de ingeniería en infraestructura vial y eléctrica.

Aysén registra el segundo mayor crecimiento del país

Finalmente, en la macrozona Austral, Aysén registró el segundo mayor crecimiento del país, con 18,2%, impulsado por obras de ingeniería viales, edificación y compras de equipos eléctricos y electrónicos para proyectos energéticos.

Magallanes, en tanto, creció 1,2%, con un aporte de maquinaria y equipos asociado a proyectos industriales y de transporte.

En definitiva, solo tres de las dieciséis regiones del país registraron caídas en su inversión durante 2025: Tarapacá (-12,9%), Biobío (-2,2%) y La Araucanía (-1,6%).

El Banco Central destacó que, en términos de macrozonas, todas contribuyeron positivamente al resultado nacional del año, con un desempeño especialmente marcado en la zona Norte y en la Región Metropolitana, antesala de la próxima publicación completa del PIB Regional, prevista para el calendario de septiembre.