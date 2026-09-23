Adhesión de Chile al Escudo de las Américas: Arrau afirma que “el adversario es el crimen organizado” y “se respetan las leyes internas y la soberanía”

Esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó la adhesión de Chile para ser partícipe del Escudo de las Américas, liderado por Estados Unidos.

Luego de la asistencia del presidente José Antonio Kast en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Gobierno, a través de un comunicado, confirmó su decisión de adherirse a la comitiva internacional liderada por el presidente estadounidense Donald Trump.

En entrevista con T13 Radio, Arrau dijo que “lo que se hizo es una declaración de intenciones de participar en una iniciativa conjunta para combatir el crimen organizado y el terrorismo en tres ejes: económico, de defensa de la soberanía y defensa de la democracia, pero siempre pensando que el adversario es el crimen organizado y el terrorismo“.

“Lo que hay es respeto total a las leyes internas; esta es una declaración de intención de avanzar en esto, no es que haya firmado un tratado internacional, es una declaración de intención de avanzar en el combate del crimen organizado y el terrorismo, pero de manera más coordinada como región. El crimen organizado no respeta fronteras”, comentó.

En esa misma línea, el titular de Seguridad explicó que “como es una amenaza internacional y que se adapta muy rápido, necesitamos, como Estados, estar más coordinados”.

Y aseguró que “lo que viene a hacer esta declaración de intención es ver qué herramientas podemos tener de manera conjunta y, para tranquilidad de todos, en esa declaración de intenciones está repetido varias veces que se respetan las leyes internas y la soberanía de cada país“.

Por otra parte, señaló que, pese a la solicitud de Estados Unidos a que los miembros de la agrupación se retiren de la Corte Penal Internacional (CPI), manifestó que “en los documentos no hay nada de salirse de cortes internacionales ni ninguna cosa”.

Al ser consultado respecto a si se descarta la salida de Chile de la CPI y un eventual aumento al presupuesto de Defensa, Arrau respondió que “habría varios felices si fuera así, pero son cosas exteriores como intercambio de información“.