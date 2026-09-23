Data Influye: Aprobación de Kast cae 11 puntos y llega a 25%, mientras desaprobación alcanza 62%

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó 11 puntos durante septiembre y se ubicó en 25%, de acuerdo con la nueva edición de la encuesta Data Influye, elaborada por TúInfluyes.

La medición muestra además que un 62% desaprueba la forma en que el mandatario conduce su Gobierno, mientras un 13% no aprueba ni desaprueba.

En agosto, Kast registraba un 36% de aprobación, por lo que el resultado de septiembre representa una caída de 11 puntos en un mes.

Evaluación del Gobierno también retrocede

La evaluación general del Ejecutivo registra un 24% de aprobación y un 61% de desaprobación. Otro 15% se ubica en una posición neutral.

En agosto, la aprobación del Gobierno alcanzaba 33%.

Economía aparece entre las principales preocupaciones

La encuesta también consultó por los avances y retrocesos atribuidos a la administración. Un 58% considera que se ha retrocedido en crecimiento económico y empleo, mientras un 56% sostiene lo mismo sobre inflación y costo de la vida.

Además, ante la pregunta sobre qué podría debilitar políticamente al Gobierno, la inflación y el aumento del costo de la vida aparecen en primer lugar, con 30% de las menciones, seguidos por el tipo de liderazgo del Presidente, con 19%, y el alza del desempleo, con 16%.

El estudio se realizó entre el 17 y el 21 de septiembre de 2026 y consideró 1.216 entrevistas exitosas a personas mayores de 18 años de distintas regiones del país, mediante un panel online no probabilístico.