Compañeros de trabajo hallan muerto a hombre de 36 años dentro de vivienda en San Bernardo

Un hombre de 36 años fue encontrado muerto durante la noche de este martes al interior de una vivienda ubicada en calle Alonso Donoso, en San Bernardo.

De acuerdo a los primeros antecedentes, compañeros de trabajo de la víctima acudieron hasta el domicilio tras preocuparse por su ausencia laboral durante el lunes y martes.

Al no poder abrir la puerta, observaron el interior de la vivienda por una ventana del living y vieron al hombre tendido en el suelo.

Víctima presentaba múltiples heridas

Según los primeros antecedentes, la víctima presentaba múltiples heridas cortopunzantes en la espalda.

Personal de Carabineros llegó hasta el inmueble y constató su fallecimiento. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI quedó a cargo de la investigación.

La subcomisaria Marcela Donaire señaló que en el domicilio “se encontraba una persona fallecida producto de un homicidio”.

“Se están realizando diversas diligencias para establecer la criminodinámica de los hechos, posibles testigos, así como cámaras de vigilancia alrededor del sector que pudiesen esclarecer el hecho investigado”, agregó.

Le habían perdido el rastro desde el domingo

De acuerdo con los antecedentes preliminares, no se tenían noticias del hombre desde la tarde del domingo.

La víctima era de nacionalidad ecuatoriana y se encontraba en situación migratoria irregular en Chile.

La PDI deberá establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen e identificar a los eventuales responsables.