Economista cuestiona proyecciones del Gobierno por megarreforma: “No ha resultado en ninguna parte”

El economista y director de Chile 21, Luis Eduardo Escobar, cuestionó las proyecciones del Gobierno en torno a la megarreforma económica y tributaria que se tramita en el Congreso.

En entrevista con CNN Chile Radio, el economista sostuvo que la apuesta del Ejecutivo por compensar rebajas tributarias mediante mayor crecimiento no tiene respaldo suficiente en la evidencia internacional.

“Yo creo que lo que está proponiendo el Gobierno no ha resultado en ninguna parte”, afirmó.

“Las reducciones tributarias no se compensan por la vía del crecimiento”

Escobar apuntó directamente al efecto fiscal de las medidas incluidas en el proyecto del Gobierno y advirtió que el diseño de la iniciativa no permite resolver el déficit de mediano plazo.

“La evidencia internacional en todos lados demuestra que las reducciones tributarias no se compensan por la vía del crecimiento. No se compensan totalmente por la vía del crecimiento”, sostuvo.

Según explicó, una baja de impuestos puede generar cierto aumento de actividad económica, pero no al nivel necesario para cubrir la pérdida de ingresos fiscales.

“Hay una parte que sí genera más crecimiento y eso genera más ingresos, pero no alcanzan a cerrar la brecha frente a una reducción de impuestos de este tamaño. Y ese es el principal problema que tiene el proyecto”, dijo.

El economista también cuestionó que el Ejecutivo insista en sus estimaciones pese a las advertencias de distintos actores del mundo económico.

“El Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, gente que estuvo en el Gobierno en el pasado, los analistas de los fondos de inversión, todos te dicen lo mismo. Entonces uno dice: bueno, pero estamos todos equivocados y el único que tiene la razón es Quiroz. Muéstreme los datos. Y no tiene datos”, afirmó.

Crítica a la megarreforma

Consultado por el proyecto que impulsa el Gobierno, Escobar sostuvo que, tal como fue presentado, puede terminar teniendo un efecto negativo.

“Yo creo que la megarreforma tal como fue planteada es contraproducente”, señaló.

A su juicio, el principal riesgo está en que la iniciativa no enfrenta adecuadamente el problema fiscal que Chile arrastra desde hace años.

“No resuelve el tema fiscal de mediano plazo, y eso es sumamente grave”, sostuvo.

El economista explicó que la persistencia del déficit implica mayor endeudamiento y puede afectar las condiciones financieras del país.

“Los déficits se reflejan en mayor deuda. Cuando coloquemos esa mayor deuda, que no nos castiguen demasiado con la tasa de interés”, planteó.

Escobar agregó que algunos elementos del proyecto son “demasiado costosos” y no serían eficientes para lograr objetivos como aumentar el empleo.

“Tener fe en economía no da mucha seguridad”

Respecto a eventuales espacios de negociación en el Congreso, Escobar planteó que algunos aspectos del proyecto sí podrían avanzar con mayor acuerdo, como los recursos para reconstrucción o medidas de facilitación de permisos.

Sin embargo, afirmó que el principal conflicto está en la parte tributaria de la iniciativa.

“El ministro insiste en presentar esto como una ley de reconstrucción, cuando en realidad es una reforma tributaria”, sostuvo.

El economista planteó que una alternativa sería incorporar metas intermedias o cláusulas de revisión antes de aplicar cambios permanentes.

“En vez de hacer algo definitivo y tirarnos a una piscina que no sabemos si tiene agua o no tiene agua, pongámosle metas intermedias”, propuso.

En esa línea, dijo que si la economía efectivamente crece a tasas de 3,5% o 4% en los próximos años y compensa la pérdida de ingresos, se podría avanzar. De lo contrario, debería existir una revisión del diseño.

“Esto de tener fe en economía no nos da mucha seguridad ni garantía”, afirmó.