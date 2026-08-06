Natalia Valdebenito anuncia “El Tesoro” en Teatro ICTUS: Fechas y venta de entradas

La actriz y comediante Natalia Valdebenito presentará por primera vez en el Teatro ICTUS su nuevo espectáculo El Tesoro.

Se trata de una propuesta de improvisación que llegará a Santiago con tres funciones programadas para el 27, 28 y 29 de agosto.

El montaje propone una experiencia distinta en cada presentación.

No existe un guion previo ni una historia definida: cada función se construirá en tiempo real a partir de un título sugerido por el público, que servirá como punto de partida para desarrollar la obra.

Tres funciones, tres historias diferentes

Con casi dos décadas de experiencia en la improvisación teatral, Valdebenito apostará por un formato en el que cada noche será única e irrepetible.

Sobre el escenario estará acompañada por el músico Felipe Foncea, quien interpretará el piano en vivo y contribuirá a la creación de las distintas atmósferas del relato.

A ello se sumará el trabajo del iluminador Mauricio Ávila, cuya participación formará parte del desarrollo escénico de cada historia.

Además, cada función contará con una actriz invitada distinta:

27 de agosto: María Elena Duvauchelle.

María Elena Duvauchelle. 28 de agosto: Paula Sharim.

Paula Sharim. 29 de agosto: Tatiana Molina.

La venta de entradas comenzó este jueves 6 de agosto a las 11:00 horas, a través de Ticketplus.

La producción informó que los cupos serán limitados.