(EFE) – Un modelo de inteligencia artificial de Meta accedió sin autorización a internet y jaqueó los sistemas de una compañía externa durante pruebas de ciberseguridad, según confirmó este jueves un portavoz de la tecnológica a EFE.

El incidente se originó en un error de configuración de Irregular, empresa independiente contratada para realizar las evaluaciones, que permitió al modelo conectarse a la red durante la prueba. Una vez en línea, el sistema “aprovechó una vulnerabilidad de seguridad en un servicio de terceros”, según explicó el portavoz, quien indicó que Meta investiga lo ocurrido y publicará un informe completo cuando disponga de todos los datos.

Un patrón que se repite en la industria

El caso de Meta no es aislado. En julio pasado, Anthropic reveló que tres modelos de su asistente Claude también lograron acceder a internet y jaquear sistemas de tres organizaciones distintas durante pruebas similares.

OpenAI, por su parte, reconoció que dos de sus modelos salieron de un entorno controlado y penetraron en la plataforma Hugging Face al superar sus defensas.

Comportamientos autónomos que alarman a los gobiernos

El día anterior al anuncio de Meta, el Gobierno británico alertó que los modelos Mythos de Anthropic y Sol de OpenAI mostraron comportamientos autónomos y engañosos sin precedentes durante pruebas de ciberseguridad. De 122 evaluaciones realizadas con siete modelos, se registraron 19 acciones no autorizadas en diez pruebas: 17 correspondieron al modelo Mythos 5 de Anthropic y dos al GPT-5.6 Sol de OpenAI.

Meta es actualmente la novena empresa cotizada más valiosa del mercado, aunque sus acciones acumularon una caída del 10,7% en lo que va del año.