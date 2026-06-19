Armada concretó botadura del buque multipropósito “Magallanes”: Autoridades destacan avance para soberanía tecnológica de Chile

Este jueves la Armada concretó el bautizo y botadura del buque multipropósito LPD 93 “Magallanes”, correspondiente a la primera unidad del Proyecto Escotillón IV del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval (PNCCN).

La iniciativa marca un “avance fundamental para la soberanía tecnológica del país” y “fortalece la economía local mediante la creación de empleo calificado en la Región del Biobío”, destacaron desde el Gobierno.

Además, detallaron que el Proyecto Escotillón IV es un programa de defensa que “busca reemplazar los buques antiguos del Comando Anfibio y Transportes Navales. El plan completo considera la fabricación de dos unidades multipropósito: el LPD ‘Magallanes’ y el LPD ‘Rapa Nui'”.

El LPD “Magallanes” lleva cerca del 75% de avance constructivo. Y la inversión total de la primera fase contempla 409,9 millones de dólares.

Mientras que la segunda unidad, “Rapa Nui”, comenzó sus faenas en agosto de 2025 y será lanzada el primer semestre de 2029.

Así, el LPD “Magallanes” no está diseñado solo para fines militares o resguardo de la soberanía marítima, sino que también será una herramienta de utilidad directa para la población civil.

En esa línea, su diseño permite llevar a cabo tareas de ayuda humanitaria ante desastres de gran magnitud, por ejemplo, ya que sus bodegas pueden almacenar toneladas de carga e insumos médicos esenciales.

A ello se suma que “facilitará el transporte estratégico de tropas, vehículos civiles y apoyo logístico general. Su autonomía asegura el acceso a los territorios más extremos de la geografía nacional”, además de contar con “sistemas preparados para misiones de rescate marítimo a gran escala”.