Triunfo para Desbordes: Justicia rechaza recurso presentado por el CDE y mantiene paralización de ampliación de cárcel en Santiago

El 17° Juzgado Civil de Santiago rechazó el recurso de reposición presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), manteniendo vigente la orden de no innovar que paraliza el proyecto de ampliación del penal Santiago 1 en la Región Metropolitana.

El tribunal dictaminó que las alegaciones fiscales no alteran los antecedentes considerados previamente, frenando así las obras impulsadas por el Ministerio de Justicia y Gendarmería hasta que se resuelva el fondo del litigio.

La decisión fue concedida solo en efecto devolutivo, por lo que la suspensión sigue activa mientras la Corte de Apelaciones de Santiago revisa el caso.

A través de un comunicado, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que “la resolución rechaza la pretensión de que el hacinamiento y otros problemas que afectan a Santiago 1 permitan pasar por sobre la ley para construir una nueva cárcel en ese mismo lugar”.

“El Consejo de Defensa del Estado defiende a una parte del Estado, pero enfrenta al Estado más cercano a la ciudadanía, que son las vecinas y vecinos representados por su municipio”, sentenció el alcalde Desbordes.