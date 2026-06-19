Golpe a Macarena Santelices (Rep): Tricel confirma rechazo de más de $290 millones de su gasto electoral en campaña a gobernación

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) desestimó un recurso presentado por la excandidata a gobernadora metropolitana apoyada por el Partido Republicano, Macarena Santelices.

De esta forma, se confirmó la resolución del Servicio Electoral (Servel) que rechazó $290.140.903 de su campaña de 2024.

Según lo informado por La Tercera, el dictamen estableció que la exautoridad incurrió en una “infracción grave” al registrar observaciones en el 38,16% de los montos totales declarados para su postulación en Santiago.

Las anomalías ratificadas por el tribunal incluyen una factura de $160 millones anulada ante el SII por el proveedor “The 975 SPA“.

Asimismo, se objetaron $52 millones destinados a una oficina de abogados para administración electoral, labor que la legislación reserva solo para personas naturales.

Según el fallo del Tricel, las modificaciones detectadas implicaron “una conducta que conspira contra la transparencia del gasto“.

Con esta resolución, la exparlamentaria agota su última vía de apelación legal y financiera derivada de los comicios donde alcanzó el 9,74% de los sufragios.