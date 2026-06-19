Fiscal nacional designó a Rolando Canahuate como fiscal regional de Ñuble: ¿Quién es?

El fiscal nacional Ángel Valencia nombró a Rolando Canahuate como el nuevo fiscal regional de Ñuble.
La autoridad asumirá sus funciones a partir del próximo 7 de agosto.
¿Quién es Rolando Canahuate?
Canahuate es abogado de la Universidad de Concepción y cuenta con estudios de postgrado en derecho penal.
Desde hace 23 años ha desempeñado tareas en la Fiscalía Regional del Biobío y en la de Ñuble.
Desde la Fiscalía Nacional señalaron que comenzó su carrera siendo ayudante del fiscal en la Fiscalía Local de Quirihue, cargo que ejerció entre 2003 y 2004.
Más tarde, entre 2005 y 2021, fue fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de San Carlos.
Luego, y hasta agosto de 2024, Canahuate fue fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Local de Bulnes.
Posteriormente, desde septiembre de 2024 y hasta la fecha, ha cumplido funciones como fiscal adjunto jefe del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Ñuble.
La Fiscalía indicó que el nombramiento de Canahuete en la Fiscalía Regional de Ñuble es parte del “concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Chillán, cuyo Pleno elaboró la terna presentada al fiscal nacional, en conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”.
Fiscal Nacional nombra a Rolando Canahuate como nuevo Fiscal Regional de @FiscaliaNuble pic.twitter.com/qpulKzoExI
— Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) June 19, 2026
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