Así serán las cabinas del nuevo Teleférico Bicentenario: Conectará Huechuraba y Providencia en menos de 15 minutos

Este jueves se concretó la instalación de las cabinas del Teleférico Bicentenario, que conectará Tobalaba con Ciudad Empresarial en 13 minutos.

El nuevo teleférico tendrá un total de 121 habitáculos y cada uno tendrá capacidad para 10 pasajeros.

A la instancia asistió el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, que visitó el edificio técnico Cocheras y destacó la relevancia de este nuevo medio de transporte.

Y explicó que se trata del primer teleférico que estará destinado al transporte público urbano, con un trazado de 3,4 kilómetros que permitirá aliviar la congestión vehicular.

De acuerdo a estimaciones, permitirá beneficiar directamente a más de 620 mil personas de las comunas de Huechuraba, Providencia, Las Condes y Vitacura. Se proyecta que comience sus operaciones durante el primer trimestre de 2027.

Esta es la Cochera del Teleférico Bicentenario que conectará Costanera Center con Ciudad Empresarial en apenas 13 minutos, con 121 cabinas para 10 personas cada una. Proyectos de Estado que trascienden gobiernos 🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/PC3yRRed0K — Louis de Grange (@louisdegrange) June 18, 2026

Así serán las cabinas del nuevo Teleférico Bicentenario

El teleférico tendrá tres estaciones: San Carlos (Providencia), Parque Metropolitano y Santa Clara (Huechuraba).

Las cabinas tendrán una frecuencia cada 12 segundos, con una estimación de 3 mil pasajeros por hora por sentido (6 mil en total).

Desde el Gobierno detallaron los principales aspectos de las cabinas: