Para este lunes 17 de febrero, estaba agendada la declaración -en calidad de testigo- del ministro de Economía, Lucas Palacios, ante la Fiscalía de La Araucanía.

Esta diligencia se realizaría en el marco de las denuncias por presuntas coimas en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas de La Araucanía.

Sin embargo, desde la Fiscalía de la región informaron, durante esta jornada, que la declaración del secretario de Estado se adelantó y que fue realizada la semana pasada.

El caso se destapó durante el pasado fin de semana, luego que se revelara una conversación telefónica que tuvo el dueño de la constructora SGYC, Bruno Fulgeri, con Gustavo Hasbún.

Según lo relatado por el empresario, él le pedía al ex diputado que intercediera para que el MOP le pagara los anticipos por los avances de la obra que tenía a cargo.

“Mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Voy a hablar con Lucas Palacios hoy día o con alguien del MOP, pero necesito que me mandí todos los datos y me expliquí quién tiene que tomar conocimiento (…) Ojo que esto cuesta plata”, se le escucha decir a Hasbún.

Al día siguiente de que se dieran a conocer estas acusaciones, el titular de Economía afirmó estar “muy molesto con esta situación” y aseguró que “no voy a permitir que, por una cosa tan vaga, una noticia tan mal investigada, se ponga en duda mi probidad”.

Respecto a la investigación, Palacios indicó que todas las reuniones que sostuvo con el MOP, cuando se desempeñaba como subsecretario de esa cartera, las organizó por medio de la Ley del Lobby.

Además, descartó tener algún vínculo con Hasbún. “Lo conozco bastante poco (…) Él en el audio hace ver como que tuviera una relación cercana a mí, lo cual es falso. Yo nunca me tomado un café con él, nunca he comido con él, nunca me he tomado un trago con él. Sólo lo conozco socialmente porque esta persona fue ex diputado de la UDI”, manifestó.

La indagatoria la realiza la Fiscalía de La Araucanía y los delitos investigados son fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible.