“Cuando se quedan sin argumentos recurren a la lógica de la cancelación y al ataque personal”.

Con esas palabras, el senador Felipe Kast increpó al ex integrante de la Convención Constitucional Fernando Atria, tras su debate con el ex ministro de Transportes, René Cortázar, en el programa Estado Nacional.

“Ahora resulta que resaltar la similitud entre los argumentos de hace 30 años para el Sí y los de ahora para el Rechazo es ‘cancelación’, ‘ataque personal’, dicho por los que el ’88 estaban/habrían estado por el Sí”, respondió Atria.

Lee también: Correa Sutil votará Rechazo: “No va a funcionar el sistema legislativo propuesto, no se soluciona ninguno de los problemas”

Ahora resulta que resaltar la similitud entre los argumentos de hace 30 años para el Si y los de ahora para el rechazo es "cancelación", "ataque personal"… dicho por los que el 88 estaban/habrían estado por el Si! https://t.co/jUcDPQztYn — Fernando Atria. (@fernando_atria) August 15, 2022

Atria vs. Cortázar

Todo partió cuando el ex secretario de Estado de la ex presidenta Michelle Bachelet y Patricio Aylwin le pidió a la conductora del espacio, Constanza Santa María, unos minutos para expresar su opinión antes de terminar el debate.

En ese momento, manifestó: “El acuerdo (del oficialismo) muestra que, al final, la tesis que planteó el Partido Comunista (PC) y buena parte del Frente Amplio (FA), de que no había que hacer reformas de fondo a la (propuesta de nueva) Constitución, sino que el proyecto, como dijo el presidente del PC: ‘Estoy en 99% de acuerdo’… Lo que este texto (el acuerdo) muestra es de tal pobreza, los cambios que se introducen, y como dice Fernando, son fundamentalmente aclaratorias, muestra de verdad que la voluntad de reforma del Apruebo no existe sustantivamente“.

Atria, en tanto, respondió: “A mí me sorprende escuchar a René Cortázar hablar, porque es escuchar a los partidarios del Sí para el plebiscito del 5 de octubre de 1988“.

Lee también: Andrés Tagle y georreferenciación de locales de votación para el plebiscito: “Una gran mayoría ha sido beneficiada”

—Cortázar: No, yo trabajé, Fernando, yo trabajé contra la dictadura y por el No cuando tú estabas haciendo otras cosas. Así que, por favor, hay que tener respeto a la trayectoria de cada cual.

—Atria: Por eso digo que me sorprende, porque los argumentos son los mismos.

—Cortázar: No, no es verdad. Ese es el ideologismo presente. Cancelar.

—Atria: Esto no es cancelar, es simplemente opinión. ¿Puedo opinar, no?

—Cortázar: Descalificar, no, no puedes descalificar personas.

—Atria: Si ganaba el No, ¿qué iba a pasar? Chile se iba a convertir en Cuba. Esto es lo que decía el Sí.

—Cortázar: Pero si yo, hombre, trabajé en el No, pero por favor. Eso es un ataque personal injustificado. Eso es una descalificación personal.

—Atria: Me sorprende precisamente, porque tú tienes historia en esto, que uno habría esperado que el discurso del Rechazo no fuera el discurso del Sí.

—Cortázar: Hay que discutir las ideas, no descalificar a las personas. Yo no te descalifiqué en nada y tú sí lo hiciste aquí. Decir que soy un representante del Sí es una descalificación.

—Atria: Haz un esfuerzo por entender lo que no te gusta antes de reclamar. Lo que yo estoy diciendo es que tu discurso es análogo.