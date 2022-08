El ex subsecretario del Interior Jorge Correa Sutil anunció que votará por la opción Rechazo en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre, asegurando que, por ejemplo, el sistema legislativo propuesto en el texto constitucional “no va a funcionar, porque no se soluciona ninguna de los problemas de tenemos”

En entrevista con CNN Prime de CNN Chile, Correa Sutil dijo que el acuerdo oficialista para reformar la eventual nueva Constitución, a su juicio, es “extraordinariamente pobre. En verdad son cuatro carillas, pero si uno revisa bien, son cinco anuncios de reforma del texto constitucional, lo demás son puros reforzamientos del texto de la Constitución, anuncios de cómo se va a implementar, pero modificaciones propiamente tal son cinco y son pobres”.

Sin embargo, fue enfático en señalar que las medidas sí le “parecen correctas”. “Me parece bueno que si se aprueban esas cinco reformas se hagan, pero no me parece que cambia el sentido de un mal texto, de un texto que pronostica muchos problemas. Tenemos un sistema político diseñado de mala manera. Si el sistema político no funciona, creo que no vamos a tener garantizado los derechos económico-sociales, creo que no vamos a tener crecimiento, creo que no vamos a tener bienestar y creo que tampoco vamos a tener seguridad ciudadana”, agregó.

“Me parece que los anuncios en materia de sistema político -esto es: la no reelección del presidente y la falta de iniciativa en materia de gastos de los parlamentarios- están muy lejos de ser suficientes para pensar que el sistema político va a funcionar bien”, continuó.

Al respecto, Correa Sutil dijo esperar que el acuerdo oficialista cuente con el respaldo de la derecha y centroderecha en el caso de que gane la opción Apruebo en el plebiscito de salida. “No veo ninguno de ellos que pudieran oponerse, nadie de la derecha, centroderecha y del centro tampoco”, indicó.

Respecto a la propuesta presentada por Chile Vamos, Correa Sutil fue enfático: “Yo hubiera querido más, para ser franco. Hubiera querido que esos 10 puntos se hubiesen desarrollado un tanto más, hubiera querido que hubieran sido un poco más que los 10 puntos, yo habría agregado al menos dos más, pero quiero ser sincero: me parece que, entre esos anuncios de 10 cambios significativos por parte de la derecha y los escasos anuncios de cambio respecto de un mal texto constitucional, yo voy a votar Rechazo”.

“No va a funcionar el sistema legislativo propuesto”

Finalmente, se le consultó por una de las razones en específico que lo motiva a votar Rechazo.

“El sistema político. Creo que no va a funcionar el sistema legislativo porque no se soluciona ninguno de los problemas que tenemos, o sea, vamos a seguir teniendo 21 partidos políticos y, en segundo lugar, porque las relaciones del presidente de la República con el Congreso están pésimamente mal diseñadas”, respondió.

“Más que una dictadura de una mayoría en la Cámara de Diputados, yo lo que temo es que tengamos gobiernos que funcionen mal”, sentenció.