En el marco de una gira por el Rechazo en Iquique, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a sus definiciones de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En entrevista con El Mercurio, la jefa comunal señaló que el “Apruebo para reformar” es menos creíble y difícil de concretar. Asimismo, dice que de ganar el Rechazo, se debe convocar a un acuerdo con todos los sectores.

“Estoy convencida de que en la propuesta de Constitución, si bien aporta cosas nuevas, tiene errores de base que son muy graves y que hacen muy difícil después cambiarla. Por lo tanto, sentí que había problemas suficientemente graves en esta Constitución como para involucrarme lo más que pudiera. Uno es que el texto nos divide enormemente, y no solo ideológicamente, sino además en muchas naciones con distintos derechos y en ciudadanos de segunda y tercera. Creo además que el daño al Poder Judicial es inaceptable, y en el Legislativo en realidad solo sería una Cámara con poderes. Pero, además, de aprobarse el texto, que no creo que suceda, hace que nuestro país esté a la merced del crimen organizado controlado desde las cárceles”, dijo.

En esa línea, señaló que “nadie puede pretender que el Rechazo gane por un 60/40. Sin embargo, también creo que el Apruebo se ha ido convirtiendo cada vez más en una opción de la izquierda y un poquito de la centroizquierda. Pero el Rechazo convoca a un grupo mucho más amplio de gente. Están los Amarillos, parte de la DC, los PPD”.

Asimismo, sostuvo que “cuando uno escucha a gente como Ximena Rincón, Matías Walker, Lagos Weber, uno siente que hay caminos en que podemos construir un Chile serio, preocupado de una mayor equidad y de establecer políticas de Estado que nos permitan salir adelante”.

Consultada sobre las diferencias en el oficialismo acerca de reformar o no la propuesta de nueva Constitución, Matthei expresó que: “Tengo la sensación de que, de ganar el Apruebo, no habría mejora. Esto que dice Carolina Tohá, no creo que sea una opción, no creo que resulte. Y en la medida en que el Apruebo no haga una bajada de cuáles cosas se deben mejorar, el Apruebo para reformar va a ser menos creíble”.

Sobre las críticas a su sector, la jefa comunal hizo hincapié en la rebaja de los quorum a 4/7. “Hemos dado demostraciones claras. Yo más bien no les creo a ellos (a la centroizquierda). Además, hay un paso bien concreto, que es (la rebaja de quorum) de los 4/7. Qué más concreto puede ser”, dijo.

“Con 4/7 se puede dejar a los extremos fuera y tener suficiente poder como para cambiar cualquier cosa. Cuando se habla de que la centroderecha pudiese vetar algo, ¿cuál centroderecha? Hay muchas; hay algunas más de centro, más de derecha, son gradaciones. Con 4/7 se pueden construir mayorías pasando por la centroizquierda, el centro y pasando por la centroderecha. No actúan como bloque”, agregó.

“Con el Apruebo hay demasiados cerrojos y no veo al Presidente llamando a un plebiscito”

Consultada sobre el camino a seguir, de ganar la opción Rechazo, Matthei señaló que es la ciudadanía la que tiene que elegir. “Hay que construir un camino entre todo el centro. Ahora, cuando miro opiniones de gente con la que estuve en la vereda del frente hace 10 o 20 años, hoy, dado los extremos que han ido surgiendo, me parece que tengo más en común con ellos que con los extremos. Y creo que esa es la tremenda oportunidad que está surgiendo en Chile. Esta solo se puede concretar en un texto que nos una sí gana el Rechazo, porque con el Apruebo hay demasiados cerrojos y no veo al Presidente llamando a un plebiscito, porque no se lo permitiría su propia coalición”, expresó.

Asimismo, sobre si es una derrota para el Gobierno si es que ganase esa opción, la alcaldesa manifestó que, “lo único que aquí importa es Chile”.

“En una reunión que tuve en Alto Hospicio con un grupo de personas, lo que más les dije es que si gana el Rechazo, no puede haber nada de arrogancia, ningún tipo de triunfalismo, ni de revanchismo, ni nada en contra del Gobierno. Lo único que tiene que haber es un trabajo serio, responsable, con empatía y con el convencimiento de que es la última oportunidad que tenemos como país de salir adelante”, dijo, agregando que, “hablar de triunfos o derrotas es lo que más tenemos que evitar. De ganar el Rechazo, al día siguiente deberíamos iniciar un diálogo, y ojalá se pudiera iniciar antes, que es lo que ha dicho el presidente Lagos. Este es el minuto para ponerse de acuerdo. Cuando nadie sabe quién gana y quién pierde es el mejor minuto porque todos están más dispuestos a conceder y ponerse de acuerdo en qué tipo de Constitución nos permite a todos desarrollarnos de mejor forma”.

Finalmente, concluyó: “Tengo la impresión de que la gente sensata de ambos lados se quiere sentar a conversar. Habrá muchos que se van a negar, como el PC, varios del FA, algunos del PS. Pero hay suficiente gente sensata para lograr los 4/7, por lo menos en muchas medidas”.