País mujeres

Estudio del Sernac: 55% de las encuestadas se ha sentido discriminada en contextos de consumo solo por ser mujer

Por CNN Chile

30.09.2025 / 10:48

{alt}

Las mujeres encuestadas también dijeron haber sentido tratos discriminatorios por su apariencia física (40,9%), edad (39,7%) y falta de recursos económicos (21,8%).

Un nuevo estudio del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló que más de la mitad de las mujeres se ha sentido discriminada en contextos de consumo.

Para este sondeo se encuestaron a más de mil mujeres de todo Chile para conocer sus experiencias en materia de consumo e identificar posibles situaciones de discriminación.

Principales resultados del estudio del Sernac

La encuesta dejó al descubierto que un 55,5% de las encuestadas confesó haberse sentido discriminada alguna vez por ser mujer al comprar un bien o contratar un servicio.

Si bien es más de la mitad de las encuestadas, representa una disminución en comparación con años anteriores: 3 puntos menos que 2024 y cerca de 16 comparado con 2023.

Pese a ello, solo un 28% declaró haber realizado algún tipo de acción frente a esta discriminación. La mayoría apuntó a la creencia de que “no valdría la pena o no obtendría solución” (49,5%) o de que hacerlo sería “demasiado complicado o burocrático” (26,4%).

Lee también: Condenan a Ripley a pagar millonaria multa por guardia que acusó erróneamente de robo a adulta mayor

Además de haber sido discriminadas por ser mujeres, las encuestadas también señalaron haber sentido un trato discriminatorio en contextos de consumo por su apariencia física (40,9%), seguida por la edad (39,7%) y falta de recursos económicos (21,8%).

Sobre las situaciones donde las encuestadas han percibido discriminación, desde el Sernac detallaron que no sería algo puntual, sino que se manifiesta en diversas formas y contextos, afectando desde la disponibilidad de productos hasta el acceso a servicios financieros.

Las situaciones más mencionadas son: atención diferenciada al comprar o contratar un servicio al suponer que no saben o no manejan la información (54,7%), problemas con las tallas de ropa (53,2%), donde se evidencia una falta de oferta adecuada y estereotipos sobre los cuerpos femeninos y pagos más altos por productos dirigidos a mujeres (45,8%).

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

País Caso ProCultura: Causa contra gobernador Orrego se traslada a Santiago
EA Sports FC 26: ¿Vale la pena el dilema eterno entre simulación y entretenimiento masivo?
Trump da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su propuesta de paz en Gaza: “Si no lo hace, será un final triste”
Campeón indiscutido: Chileno gana el Mundial de Mortal Kombat 1 celebrado en México
Juez Antonio Ulloa se mantiene en el Poder Judicial: Pleno de la Corte Suprema rechaza removerlo por rol en caso Audios
Caso Bernarda Vera: Alicia Lira dice que reportaje no comprueba "que es ella" y que "revictimiza a las personas"