Condenan a Ripley a pagar millonaria multa por guardia que acusó erróneamente de robo a adulta mayor: Mujer terminó lesionada

La corte decidió aplicar una multa de 300 UTM, es decir, cerca de $21 millones, a la multitienda.

La justicia condenó a Ripley a pagar una millonaria multa luego de que un guardia de la multitienda acusara erróneamente de robo a una adulta mayor.

La sanción es por infringir la Ley del Consumidor, ya que el funcionario detuvo, insultó y agredió a la mujer al momento de retirarse del local, provocándole diversas lesiones.

Detalles del fallo de la justicia contra Ripley

El hecho ocurrió en febrero del 2024, cuando la mujer concurrió a una tienda de Antofagasta para que le retiraran un sensor de seguridad de una prenda que había comprado tres días antes y que los dependientes habían olvidado quitar.

Una vez que una cajera le quitó el sensor, la mujer se disponía a retirarse del recinto comercial cuando fue interceptada, insultada y agredida por un guardia de seguridad, quien le preguntó insistentemente qué llevaba en su cartera, acusándola de robo.

Debido a la violencia del actuar del guardia, la afectada concurrió a un centro asistencial a constatar lesiones, cuyo informe médico arrojó contractura interna en el brazo y antebrazo izquierdo y una contusión en la espalda. Tras ello, la mujer reclamó ante el Sernac.

Tras considerar insatisfactoria la respuesta de Ripley, el servicio decidió interponer una denuncia, la cual fue rechazada. Luego de la respectiva apelación se revocó la decisión de primera instancia, estableciendo que efectivamente se produjo una infracción a la Ley del Consumidor.

En la sentencia, la Corte señaló que mediante el actuar del guardia “se ha incurrido en un atentado en contra de la dignidad de la consumidora, la cual no solo ha quedado con lesiones, sino que se ha visto señalada, detenida y forzada en un lugar público”, decidiendo aplicar una multa de 300 UTM a Ripley (cerca de $21 millones).