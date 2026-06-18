Niña de cuatro años permanece hospitalizada y en riesgo vital tras agresión: Detienen al exconviviente de su madre

Durante este jueves, un hombre fue detenido por funcionarios de Carabineros en la comuna de Estación Central por su presunta participación en la agresión a una niña de cuatro años.

El imputado corresponde al exconviviente de la madre de la menor y los hechos habrían ocurrido en la comuna de Melipilla.

En cuanto al estado de salud de la niña, se informó que resultó con lesiones de extrema gravedad y permanece en riesgo vital en el Hospital Félix Bulnes.

El fiscal Pedro Aravena, de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, detalló: “La Fiscalía recibió una denuncia por un grave hecho que afectó a una menor de cuatro años en la comuna de Melipilla. La información proporcionada por Carabineros da cuenta de que la niña fue agredida por el exconviviente de su madre al interior del domicilio de esta. A raíz de la agresión, la menor se encuentra en riesgo vital”.

El imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Melipilla y la audiencia quedó programada para este viernes 19 de junio.