Cadem por caso de niños haitianos: 85% considera grave el ingreso irregular y 58% cree que se trata de tráfico de menores

La última encuesta Plaza Pública de Cadem señaló este jueves que un 85% de los encuestados califica como “muy grave” el caso de los más de 200 niños haitianos que ingresaron al país y cuyo paradero se desconoce.
Asimismo, un 58% cree que el caso se trata de tráfico de menores, otro 26% de ingreso irregular y un 7% de reunificación familiar, que era el propósito central del Gobierno para tales vuelos migratorios.
Respecto a cuáles deberían ser las prioridades frente al caso, la encuesta arrojó que:
- Un 56% dijo que primero se debe ubicar y proteger a los niños, niñas y adolescentes involucrados.
- Un 44% respondió que hay que investigar a los funcionarios públicos que pudieron haber fallado o participado.
- Un 32% mencionó “investigar y sancionar a los adultos responsables”.
- Un 26% señaló que se deben “endurecer los controles migratorios para el ingreso de menores de edad”.
- Un 23% respondió que se debe “investigar a aerolíneas y agencias que organizaron los viajes”.
Aprobación del presidente subió hasta el 44%
Esta edición también reveló un alza en la aprobación del presidente José Antonio Kast, la cual subió cuatro puntos hasta llegar al 44%.
En tanto, la desaprobación del mandatario bajó dos puntos en comparación con la medición anterior, situándose en un 52%.
En cuanto al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, un 45% dice estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 49% respondió que no lo está.
Ante la pregunta de cómo debería avanzar la propuesta económica en el Senado, las respuestas también evidenciaron una fuerte división. Un 47% dice que el proyecto debería ser rechazado, cifra que ha ido en aumento desde fines de abril. Otro es el escenario de quienes llaman a aprobar la legislación, opción que ha ido experimentando una baja hasta llegar al 45% en esta jornada.
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