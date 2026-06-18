Cadem por caso de niños haitianos: 85% considera grave el ingreso irregular y 58% cree que se trata de tráfico de menores

La última encuesta Plaza Pública de Cadem señaló este jueves que un 85% de los encuestados califica como “muy grave” el caso de los más de 200 niños haitianos que ingresaron al país y cuyo paradero se desconoce.

Asimismo, un 58% cree que el caso se trata de tráfico de menores, otro 26% de ingreso irregular y un 7% de reunificación familiar, que era el propósito central del Gobierno para tales vuelos migratorios.

Respecto a cuáles deberían ser las prioridades frente al caso, la encuesta arrojó que:

Un 56% dijo que primero se debe ubicar y proteger a los niños, niñas y adolescentes involucrados.

dijo que primero se debe ubicar y proteger a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Un 44% respondió que hay que investigar a los funcionarios públicos que pudieron haber fallado o participado.

respondió que hay que investigar a los funcionarios públicos que pudieron haber fallado o participado. Un 32% mencionó “investigar y sancionar a los adultos responsables”.

mencionó “investigar y sancionar a los adultos responsables”. Un 26% señaló que se deben “endurecer los controles migratorios para el ingreso de menores de edad”.

señaló que se deben “endurecer los controles migratorios para el ingreso de menores de edad”. Un 23% respondió que se debe “investigar a aerolíneas y agencias que organizaron los viajes”.

Aprobación del presidente subió hasta el 44%

Esta edición también reveló un alza en la aprobación del presidente José Antonio Kast, la cual subió cuatro puntos hasta llegar al 44%.

En tanto, la desaprobación del mandatario bajó dos puntos en comparación con la medición anterior, situándose en un 52%.

En cuanto al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, un 45% dice estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 49% respondió que no lo está.

Ante la pregunta de cómo debería avanzar la propuesta económica en el Senado, las respuestas también evidenciaron una fuerte división. Un 47% dice que el proyecto debería ser rechazado, cifra que ha ido en aumento desde fines de abril. Otro es el escenario de quienes llaman a aprobar la legislación, opción que ha ido experimentando una baja hasta llegar al 45% en esta jornada.