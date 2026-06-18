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Cadem por caso de niños haitianos: 85% considera grave el ingreso irregular y 58% cree que se trata de tráfico de menores

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La última encuesta Plaza Pública de Cadem señaló este jueves que un 85% de los encuestados califica como “muy grave” el caso de los más de 200 niños haitianos que ingresaron al país y cuyo paradero se desconoce.

Asimismo, un 58% cree que el caso se trata de tráfico de menores, otro 26% de ingreso irregular y un 7% de reunificación familiar, que era el propósito central del Gobierno para tales vuelos migratorios.

Respecto a cuáles deberían ser las prioridades frente al caso, la encuesta arrojó que:

  • Un 56% dijo que primero se debe ubicar y proteger a los niños, niñas y adolescentes involucrados.
  • Un 44% respondió que hay que investigar a los funcionarios públicos que pudieron haber fallado o participado.
  • Un 32% mencionó “investigar y sancionar a los adultos responsables”.
  • Un 26% señaló que se deben “endurecer los controles migratorios para el ingreso de menores de edad”.
  • Un 23% respondió que se debe “investigar a aerolíneas y agencias que organizaron los viajes”.

Aprobación del presidente subió hasta el 44%

Esta edición también reveló un alza en la aprobación del presidente José Antonio Kast, la cual subió cuatro puntos hasta llegar al 44%.

En tanto, la desaprobación del mandatario bajó dos puntos en comparación con la medición anterior, situándose en un 52%.

En cuanto al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, un 45% dice estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 49% respondió que no lo está.

Ante la pregunta de cómo debería avanzar la propuesta económica en el Senado, las respuestas también evidenciaron una fuerte división. Un 47% dice que el proyecto debería ser rechazado, cifra que ha ido en aumento desde fines de abril. Otro es el escenario de quienes llaman a aprobar la legislación, opción que ha ido experimentando una baja hasta llegar al 45% en esta jornada.

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