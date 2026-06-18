Condenan a tres exagentes de la DINA por el homicidio de Ronnie Moffitt en el atentado de Washington D.C. en 1976

La ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, condenó a tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el homicidio calificado de Ronnie Karpen Moffitt.

En la sentencia, la magistrada condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, José Octavio Zara Holger y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 15 años de presidio, en calidad de autores del delito cometido el 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C., Estados Unidos.

La investigación estableció que el crimen formó parte de un plan desarrollado por agentes de la DINA, organismo encabezado por el general Manuel Contreras. Bajo la dirección operativa de Pedro Espinoza Bravo, se ejecutaron una serie de atentados fuera del territorio nacional dirigidos contra ciudadanos chilenos opositores a la dictadura.

Según el fallo, una de las etapas de la operación consistió en comisionar al capitán Armando Fernández Larios para viajar a Paraguay y obtener pasaportes que permitieran a integrantes del grupo operativo trasladarse posteriormente a Estados Unidos. A estas acciones se sumó Michael Vernon Townley Welch, quien también coordinó contactos con integrantes del Movimiento Nacionalista Cubano.

De acuerdo con la resolución, a este grupo se le encomendó realizar seguimientos a Orlando Letelier del Solar, exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Salvador Allende, quien en ese momento trabajaba en el Instituto de Estudios de Política de Washington.

La ministra detalló que el 18 de septiembre de 1976 el equipo se trasladó hasta el domicilio de Letelier para efectuar labores de vigilancia, reconocimiento del área y análisis de sus desplazamientos. Posteriormente, la información recopilada fue remitida a Pedro Espinoza Bravo, quien tenía a su cargo el control de la operación.

Con esos antecedentes, y a través de la cadena de mando de la DINA, se impartió la orden de instalar un artefacto explosivo bajo el automóvil de Letelier. La colocación de la bomba quedó acreditada mediante documentación oficial remitida por autoridades estadounidenses durante la investigación judicial.

La sentencia concluye que el 21 de septiembre de 1976, mientras Orlando Letelier conducía un automóvil Chevrolet Chevelle Malibu Classic por una avenida de Washington D.C., explotó el artefacto instalado bajo el vehículo.

Como consecuencia del atentado, Letelier falleció producto de las heridas sufridas. En el mismo ataque murió su secretaria, Ronnie Karpen Moffitt, ciudadana estadounidense de 25 años, quien viajaba en el automóvil junto a su esposo, Michael Moffitt, que resultó ileso.