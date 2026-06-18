Acciones de Intel se disparan hasta 12% y marcan un máximo histórico tras anuncio de Trump sobre acuerdo con Apple

Donald Trump volvió a poner a Intel en el centro de la conversación bursátil. El presidente de Estados Unidos anunció este jueves que el fabricante de chips colaborará con Apple para diseñar y producir semiconductores dentro de territorio estadounidense, un mensaje que disparó de inmediato las acciones de la compañía.
Trump destacó la noticia a través de su cuenta en Truth Social, donde el mismo jueves también celebró los proyectos de expansión de NVIDIA y de Terafab —la firma de fabricación de chips de Elon Musk— en suelo estadounidense, según consignó Bloomberg
“He decidido ayudar a Intel porque necesitamos diseñar y fabricar nuestros chips aquí mismo, en Estados Unidos (…) Apple ha acordado colaborar con Intel para diseñar y fabricar sus chips en Estados Unidos”, señaló Trump.
Acciones de Intel suben 12% y tocan un máximo histórico
La reacción del mercado fue inmediata: las acciones de Intel llegaron a subir 12% durante la sesión bursátil de este jueves en Nueva York, alcanzando un máximo histórico de US$ 135,13. Los títulos de Apple también reaccionaron al alza, aunque de forma más moderada, con un avance de hasta 1,5%.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Trump respalda financieramente a Intel. A fines del año pasado, la compañía le entregó al Estado estadounidense cerca de un 10% de su propiedad accionaria, en un movimiento que la convirtió en su principal accionista a cambio de financiamiento público para la firma.
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