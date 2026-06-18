China y Chile frente a un mismo desafío: menos nacimientos y una población cada vez más longeva

Aunque están separados por más de 19 mil kilómetros y poseen realidades económicas y culturales muy distintas, China y Chile enfrentan hoy un fenómeno común: el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad.

Según Wang Xiaoyuan, miembro del Consejo de Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores en China, las personas mayores de 60 años ya superan los 300 millones, equivalente a más de 16 veces la población total de Chile. Las proyecciones oficiales apuntan a que esta cifra podría superar los 400 millones hacia 2035.

En Chile, la tasa de fecundidad se encuentra entre las más bajas del mundo, con apenas 1,16 hijos por mujer. Según la última Encuesta CEP, el alto costo económico es la principal razón por la que las personas en Chile deciden no tener hijos o no tener más descendencia.

China enfrenta una tendencia similar. Tras décadas de reducción de la natalidad y profundos cambios sociales y económicos, el país busca impulsar nuevas políticas que permitan equilibrar su estructura demográfica y asegurar una población activa suficiente para las próximas décadas.

Frente a este escenario, las autoridades chinas han puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas a apoyar a las familias y reducir los costos asociados a la crianza.

Entre ellas destacan subsidios para el cuidado infantil, ayudas económicas para las familias con hijos, ampliación de licencias parentales y programas para facilitar el acceso a servicios de educación y atención temprana. En 2025, China anunció un subsidio nacional de 3.600 yuanes anuales por cada niño menor de tres años, alrededor de $470.000 pesos chilenos, beneficio que podría alcanzar a más de 20 millones de familias.

Además, diversas provincias han implementado apoyos complementarios que incluyen incentivos económicos, ayudas para vivienda y programas orientados a facilitar la conciliación entre trabajo y familia.

Suma urgencia a proyectos de fertilidad en el Congreso

Esta semana, el Gobierno de Chile otorgó suma urgencia a dos proyectos de ley destinados a promover la fertilidad, prevenir la infertilidad y fortalecer el acceso a información y exámenes relacionados con la salud reproductiva. Las iniciativas buscan incorporar la infertilidad dentro de las materias sobre las que el Estado debe informar y educar, además de facilitar diagnósticos tempranos y acciones preventivas desde el sistema de salud.

Durante el anuncio, la ministra de Salud, May Chomali, sostuvo que “no hay mejor herramienta de prevención que la información”, enfatizando la necesidad de que mujeres, parejas y familias cuenten con acceso oportuno a estudios y orientación para tomar decisiones informadas sobre sus proyectos de vida.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró la decisión del Ejecutivo y afirmó que durante años las políticas públicas han dejado de lado la necesidad de entregar herramientas e información sobre fertilidad. La senadora agregó que la crisis de natalidad que enfrenta Chile exige abordar también la infertilidad, actualmente reconocida como una enfermedad, y avanzar en prevención, información y acceso a tratamientos.