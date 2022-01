(Agencia UNO) – Una intensa fiscalización a conductores que manipulan el celular mientras conducen realizó esta mañana Carabineros en la esquina de las calles Santa Isabel con San Diego, comuna de Santiago, con el objetivo de controlar a las personas respecto a estas peligrosas acciones y evitar así tanto siniestros de tránsito como fallecimientos.

Estos controles estuvieron acompañados de una campaña educativa por parte de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) y la ONG No Chat, cuyo mensaje se centró en concientizar a los conductores de automóviles y de motocicletas sobre el alto riesgo que significa la manipulación de un celular al volante e informar sobre las multas a las que se exponen al no cumplir con la legislación de tránsito que entró en vigencia en octubre del año recién pasado.

En ese contexto, además se dio a conocer un estudio observacional que se trabajó entre CONASET y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), cuyos resultados revelaron que, de un total de 57.393 vehículos livianos, un 19% de los conductores habla por celular o envía mensajes al momento de conducir y de 5 mil motocicletas observadas, un 10% de los pilotos realiza esta peligrosa maniobra mientras se movilizan.

La secretaria ejecutiva de Conaset, Johanna Vollrath, afirmó que “la distracción al volante es una conducta muy peligrosa que puede ocasionar siniestros de tránsito con consecuencias graves para un conductor o incluso para peatones o ciclistas alrededor”.

“Por lo mismo hacemos un llamado a los automovilistas y motociclistas a que planifiquen su trayecto y a que revisen el celular antes de emprender el viaje, para así poder conducir de forma concentrada. Estudios internacionales indican que manipular un celular es similar a manejar en estado ebriedad e incrementa cuatro veces la probabilidad de estar involucrado en un siniestro vial. Durante los últimos 5 años se registraron más de 124.000 siniestros a causa de la distracción”, agregó.

Por su parte, la directora de la ONG No Chat, Claudia Rodríguez, sostuvo que “conducir sin prestar atención a las condiciones del tránsito es la principal causa de siniestros viales en Chile. Es por ello que a 3 meses de publicada la Ley No Chat, resulta necesario difundirla y fiscalizarla, con el fin de invitar a no manipular los dispositivos móviles al conducir. Depende de nosotros evitar riesgos que son gravísimos e incompatibles en la conducción”.

“Necesitamos al mismo tiempo avanzar en normas que permitan un mejor mecanismo de fiscalización, como por ejemplo el Proyecto CATI. Está comprobado, por experiencia en otros países, que una cámara es capaz de detectar miles de infracciones por manipulación de dispositivos en poco tiempo”, complementó.

“Desde la Asociación Chilena de Seguridad hacemos un llamado a prevenir los accidentes viales que se han visto incrementados en los últimos meses. Para ello es fundamental el autocuidado y fomentar una cultura de seguridad, donde las empresas pueden tener un rol activo en evitar los accidentes de trayecto laboral, capacitando y difundiendo las normas de convivencia vial entre sus trabajadores”, indicó Christian Farías, jefe de Asuntos Públicos de la ACHS.

El estudio indica además que un 23% de las mujeres conductoras de vehículos manipula el celular durante la conducción y en el caso de los hombres, un 18%. Respecto a otras distracciones al volante, un 42% de los conductores realiza alguna acción imprudente, como por ejemplo cambiar la radio, conversar o comer.

Por último, cabe destacar que el 32% de las motocicletas observadas en el estudio son motocicletas para uso laboral, es decir delivery u otro tipo de reparto. En este grupo de personas, se pudo detectar que un 22% manipula el celular al conducir, mientras que, en el grupo de los motociclistas particulares, un 5% realiza esta conducta de riesgo.

Ley No Chat

La Ley No Chat entró en vigencia en octubre 2021 y prohíbe la conducción de un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él.

Eso incluye acciones como llamadas telefónicas, envío de mensajería, envío de correos, manipulación de un GPS, entre otros. En caso que el dispositivo no venga incorporado de fábrica en el vehículo, se autoriza su manipulación solamente a través de un equipo de manos libres.

La ley permite el uso de aplicaciones, como por ejemplo mapas, siempre que esta acción no implique manipular el dispositivo durante la conducción. En este sentido, para utilizar las aplicaciones de georreferenciación, el conductor debe programar la ruta en la aplicación antes de iniciar el viaje, con el vehículo estacionado en un lugar seguro. Durante el trayecto puede recibir instrucciones vía audio.

Manipular un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital al conducir es una infracción gravísima, que tiene una multa asociada de entre 1,5 a 3 UTM (entre $80.000 – $160.000, aprox.). Además, comprende la suspensión de la licencia de conducir entre 5 y 45 días. En caso de reincidencia, la suspensión de la licencia puede ser de hasta 90 días.