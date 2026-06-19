Caso niños haitianos: Cancillería dispone envío de equipo a Haití para evaluar proceso

La Cancillería dio a conocer que el ministro Francisco Pérez Mackenna dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos y sistemas del consulado y reorganizar sus operaciones.

A través de un comunicado, el ministerio también aclaró algunas situaciones en torno a la revelación del ingreso de un centenar de niñas, niños y adolescentes a Chile de manera irregular.

Esto, ya que un preinforme de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que los menores de edad entraron a territorio nacional en vuelos chárter bajo la causal de “reunificación familiar”. Tras ello, la Fiscalía abrió una investigación para indagar eventuales irregularidades en el proceso y presunto tráfico de menores.

Por otro lado, la Cancillería aclaró en el escrito que “los consulados de Chile en el exterior no tramitan visas de reunificación familiar. Este trámite se realiza en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig)”.

Así, se indicó que en mayo de 2024, y de manera retroactiva al 2022, el Sermig -a través de un memorándum- determinó “flexibilizar la presentación de documentos para ciudadanos haitianos y estableció que, ‘para las solicitudes de residencia presentadas fuera del país, se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la necesidad del trámite ante el Consulado de Chile en Haití'”. Es por este último punto se apunta contra el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.

Y aclaró que, de manera paralela, en 2025 “se observó un registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos en Haití. Para indagar eventuales irregularidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso fin a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe (Rafael Du Monceau), revocó las facultades del ministro de fe público encargado de dichas labores e instruyó un sumario administrativo, el cual aún se encuentra en curso. Además, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y a la PDI.

Du Monceau se mantuvo en su cargo entre febrero de 2024 y octubre de 2025, cuando fue removido por presuntas irregularidades en trámites migratorios.

“La Cancillería, en coordinación con todos los ministerios involucrados, está colaborando activamente con la investigación de la fiscalía, poniendo toda la información requerida a disposición de las autoridades competentes”, se señala en el escrito, añadiendo que el ministerio Pérez Mackenna “ha establecido que es de máxima urgencia para la Cancillería el esclarecimiento de los hechos y ha mandatado a todas las reparticiones a entregar su plena colaboración con el Ministerio Público y la PDI”.