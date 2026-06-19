Encuentran grabación perdida de The Beatles en “Top of the Pops” de 1964 y será restaurada

El grupo de preservación cinematográfica Film Is Fabulous anunció el hallazgo de una filmación perdida de The Beatles en el icónico programa “Top of the Pops” de la BBC, grabada el 19 de marzo de 1964. La banda interpretó esa fecha “Can’t Buy Me Love” y “You Can’t Do That”, la cara A y B de un sencillo lanzado al día siguiente que se convirtió en su cuarto número uno en el Reino Unido.
Como ocurrió con muchos episodios tempranos de “Top of the Pops”, la BBC no preservó la grabación original, que permaneció sin ser vista durante décadas. El negativo en 35mm fue entregado al grupo por la familia de un profesional fallecido de la industria, durante la reciente Convención de Coleccionistas de Cine Británico en Surrey.
Imágenes inéditas de los Fab Four
Según la descripción de Film Is Fabulous, reportada por NME, la filmación muestra a la banda “en la cima de la Beatlemanía”, con tomas del estudio, técnicos y maquilladoras. De “Can’t Buy Me Love” se grabaron cuatro tomas, dos abortadas por errores técnicos, mientras los Beatles bromeaban y bailaban durante los descansos. De “You Can’t Do That” hay dos tomas, en una de las cuales John Lennon hace una mueca ante un acercamiento de cámara.
El grupo trabajará en la restauración del material para devolverlo a los Archivos de la BBC y mantendrá conversaciones para asegurar su disponibilidad pública.
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