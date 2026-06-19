Ejército israelí mató a al menos 47 personas en el Líbano: Es la segunda jornada más mortífera desde la intensificación de las hostilidades

(CNN) – El ejército israelí mató al menos a 47 personas en el Líbano este viernes, según el Ministerio de Salud libanés, lo que convierte a esta jornada en la segunda más mortífera desde que se intensificaron las hostilidades entre Israel y Hezbollah a principios de marzo.

El ministerio informó que entre las víctimas de los ataques —que afectaron a diversas zonas del sur del Líbano— había dos niños.

Estas acciones se produjeron después de que Hezbollah, grupo extremista respaldado por Irán, matara a cuatro soldados israelíes durante la noche.

Asimismo, este viernes, múltiples fuentes comunicaron a CNN que Israel y Hezbollah habían cerrado un acuerdo de alto el fuego cuya entrada en vigor estaba prevista para las 16:00, hora local (9:00 hora del este de EE. UU.).

No es la primera vez que las fuerzas israelíes lanzan sus ataques más letales justo cuando los diplomáticos anuncian nuevos acuerdos de alto el fuego en el Líbano, lo que pone de manifiesto la fragilidad de dichos pactos.

La jornada más mortífera del conflicto en el Líbano hasta la fecha fue el 17 de abril, cuando murieron al menos 98 personas mientras Washington ordenaba la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y el Líbano.

Ambas partes se acusaron mutuamente de violar los términos de la tregua, acuerdo del cual Hezbollah no formaba parte.

Human Rights Watch ha advertido que la “muerte de civiles” y el “desplazamiento de cientos de miles” de personas a manos de Israel han “continuado sin tregua a pesar de la declaración de un alto el fuego”.