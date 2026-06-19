“Estas vacaciones vacúnate en el Metro”: Minsal y tren subterráneo lanzan estrategia para inoculaciones contra la influenza

El Ministerio de Salud (Minsal) junto a Metro de Santiago presentaron la estrategia “Estas vacaciones vacúnate en el Metro”, con el fin de acercar la vacunación contra la influenza a la ciudadanía en el comienzo de las vacaciones de invierno.

El objetivo de la acción es que los grupos de riesgo puedan aprovechar el receso escolar para concurrir a los puntos de vacunación extramuro que están dispuestos en distintas estaciones del tren subterráneo.

Esto, considerando además que los menores de 6 meses a 5 años y adultos de 60 años o más presentan menor cobertura de inoculación.

“Sabemos que estamos cada vez más ocupados; nos cuesta ir a los lugares de vacunación. Y tener estos espacios donde la gente pasa, se vacuna y sigue su trayecto, es un tremendo beneficio para el programa”, dijo la ministra de Salud, May Chomali.

En esa línea, llamó a ocupar un tiempo de las vacaciones para acudir a los vacunatorios: “Estamos aprovechando las vacaciones de invierno para poner estos lugares porque los padres salen con los hijos, los abuelos, los niños salen de paseo, usan más el Metro en este período y los invitamos a que se interioricen de dónde están estos puntos de vacunación, para que aprovechen y se vacunen”.

La autoridad sanitaria recalcó que las vacunas “son la mejor política pública que tenemos en el mundo para reducir las muertes y las enfermedades graves por ciertas enfermedades, y la vacuna de la influenza es una de ellas, así como la del COVID y todas aquellas que tiene el programa de vacunación del país. Por lo tanto, no existe alternativa mejor que estar vacunado para prevenir las enfermedades graves y también para prevenir la muerte por estas enfermedades (…) Las vacunas son ciencia, conciencia y confianza.

Por su parte, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, detalló que durante las vacaciones de invierno habrá 21 estaciones habilitadas, que, “en conjunto, tienen un alcance superior a 450 mil pasajeros al día, facilitando el acceso a la vacunación durante sus viajes”.

En el sitio web www.mevacuno.gob.cl se puede revisar el detalle de los puntos de vacunación disponibles.