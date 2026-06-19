Muere a los 81 años Bobby Prince, el compositor que definió el sonido de Doom y Duke Nukem

Robert Caskin Prince III, conocido en la industria como Bobby Prince, murió el martes 16 de junio a los 81 años, según confirmó su familia. El compositor fue responsable de las bandas sonoras de títulos emblemáticos como Doom, Doom 2, Wolfenstein 3D, Rise of the Triad y Duke Nukem 3D, trabajos que ayudaron a consolidar la música de videojuegos como una forma de arte respetada.

Según su obituario, su trabajo “ayudó a definir una era de los videojuegos e influyó en generaciones de jugadores en todo el mundo”. La industria del videojuego le otorgó un Premio a la Trayectoria por su aporte, y en 2026 su banda sonora para Doom fue seleccionada para su preservación en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

RIP Bobby Prince. He was 81 years old and passed on Tuesday. I received a DM from Joe Siegler last night with a link to Bobby’s obituary (it is linked here): https://t.co/SaBDXOM6ui Bobby was the epitome of a southern gentleman. Residing in Tennessee he had a smooth southern… pic.twitter.com/lOH9Duv5yJ — George Broussard (@georgebsocial) June 19, 2026

Un legado que trasciende la música

Según reportó NME, su familia lo describió como un hombre de “talento, integridad, humildad, fe, risa y amor”, cuya mayor alegría era compartir su sabiduría con quienes lo rodeaban. “El legado de Bobby Prince vive a través de su música… su amor vive a través de nuestros corazones”, señaló el comunicado familiar.

Las reacciones de fanáticos se multiplicaron en redes sociales. Uno de ellos escribió en X: “Hizo música que vivirá para siempre. Descansa en paz, uno de los más auténticos que lo han hecho”. Otros seguidores destacaron en libros de visitas en línea cómo su música marcó su infancia e incluso influyó en su propio camino musical.