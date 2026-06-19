Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Paraguay vuelve a la acción este viernes en el Mundial 2026 con un duelo ante Turquía, válido por la segunda fecha del Grupo D.

La Albirroja llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos tras caer en su estreno frente a Estados Unidos, mientras que el elenco turco también buscará recuperarse luego de perder ante Australia.

El grupo también está integrado por Estados Unidos y Australia, selecciones que se enfrentan más temprano en la misma jornada.

¿Cuándo y a qué hora juegan Turquía vs. Paraguay?

El partido entre Turquía y Paraguay se disputará este viernes 19 de junio, a partir de las 23:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el San Francisco Bay Area Stadium, denominación mundialista del Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.

Además, estará disponible vía streaming a través de DGO.

El partido no está considerado dentro de la programación principal de TV abierta para esta jornada.

Las coordenadas del partido

Partido: Turquía vs. Paraguay.

Turquía vs. Paraguay. Fecha: viernes 19 de junio.

viernes 19 de junio. Hora: 23:00 horas de Chile.

23:00 horas de Chile. Grupo: D.

D. Estadio: San Francisco Bay Area Stadium / Levi’s Stadium.

San Francisco Bay Area Stadium / Levi’s Stadium. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO.

Antes de este encuentro, la jornada mundialista tendrá los partidos entre Estados Unidos y Australia, Escocia y Marruecos, además de Brasil frente a Haití.