Mientras que para algunos parlamentarios los altos gastos por traslación no es “nada extraño”, otros sostienen que “hay algunos a los que se les pasa la mano”.

A través de un reportaje de Biobío Chile, se evidenció que las diferencias por este concepto llegan hasta un 3.200% entre parlamentarias y parlamentarios del Senado y la Cámara Baja.

Si la diputada Camila Rojas (Comunes) rindió en promedio casi $89 mil (entre marzo y mayo), su par de Republicanos, Cristóbal Urruticoechea, gastó sobre los 2,9 millones en el mismo período.

Lo mismo ocurre en el Senado: mientras Esteban Velásquez empleó casi $520 mil mensuales entre abril y julio, Gastón Saavedra en el mismo lapso promedió $4,5 millones.

De acuerdo a la investigación del citado medio, estos gastos no solo involucran el concepto de “traslado”, sino que agrega montos destinados a movilización, alojamiento, alimentación, estacionamiento, mantenciones preventivas, entre otros.

Senadores que más gastaron

Considerando los últimos cuatro meses de rendiciones disponibles en la página web del Senado (abril, mayo, junio y julio de 2022), la parlamentaria que más dinero recibió por este concepto es la senadora Ximena Rincón con $5.605.734.

Consultada al respecto, la representante de la Región del Maule explicó que este gasto por “traslación” contempla la acumulación de gastos de tres meses y el cambio de vehículo por un choque sufrido a su conductor. “Ello significó que el gasto de julio fue mayor en arriendo y en combustible. De hecho, baja en los meses posteriores. El gasto de traslación incorpora alojamiento de mi conductor, tag, peaje, combustible y arriendo”, aclaró.

Otra figura del DC que tuvo un gasto similar, fue el senador Matías Walker. En julio de este año, el representante de la Región de Coquimbo gastó $5.201.603 según los datos disponibles en Transparencia Activa.

En el podio de senadores que más gastaron en un solo mes, también se encuentra el senador Gastón Saavedra con $4.914.536 para movilizarse.

“Yo tengo por norma que estar en terreno, vivo en Talcahuano y me tengo que trasladar a las diferentes comunas que son 33 (…) Eso significa horas de carretera y por lo tanto hay que pagar el petróleo (…) Además, está todo lo que es el transporte mío, que tengo que llegar a la región, y eso tengo que hacerlo en avión. De aquí de Valparaíso hacia Santiago manejo yo y tengo que comprar bencina para mover el auto. Entonces, acá no hay nada extraño”, explicó al mencionado medio.

Senadores que menos gastaron

En contraste, están quienes promediaron un menor gasto mensual con montos que van desde los $518 mil hasta el millón y fracción.

La diferencia entre quien gastó más en promedio y quien gastó menos es de hasta un 799%.

Según los datos, el senador del Frente Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, empleó $518.947, siendo el parlamentario que menos gastó por concepto de “traslación”.

El representante de la Región de Antofagasta dijo al mencionado medio que sus traslados los realiza en avión y que por cuestión personal no utiliza vehículo privado cuando se moviliza en Valparaíso, donde tras bajarse del transporte aéreo toma un bus.

“Hay algunos que se les pasa la mano. Cuando hablamos de que hay varios millones de pesos… ahí no me voy a quedar callado. Ya estamos pensando en cómo regulamos porque son platas públicas, son platas de mi vecino, de mi familia, de mis amigos, de ustedes, es tu impuesto, no sale de nadie particular”, dijo.

Entre los que menos gastaron se encuentran: Ricardo Lagos Weber (PPD), Jorge Soria (PPD), Álvaro Elizalde (PS) y Fabiola Campillai (Ind).

Los diputados que gastaron más en un mes y los que menos

En la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario que más gastó en un mes fue el representante del PDG Víctor Pino Fuentes, con $3.930.186 en traslados.

El segundo parlamentario que más gastó en este concepto es Rubén Darío Oyarzo. También militante del Partido de la Gente, quien desembolsó una suma de $3.537.833.

También entre los tres con mayores gastos por este concepto se encuentra el diputado de RN por la Región de La Araucanía, Miguel Ángel Becker, quien durante mayo ocupó $3.471.386 para moverse entre regiones.

En contraste, entre quienes gastaron menos en promedio entre los meses de marzo, abril y mayo de 2022 se encuentra la diputada Camila Rojas (Comunes), quien solo empleó $88.768 en el mismo periodo.

Le siguen cuatro diputados de la Región de Valparaíso y uno de la Región Metropolitana: Luis Cuello (PC) con $275.436, Jorge Brito (RD) con $545.927, Diego Ibáñez (CS) con $569.045 y Andrés Giordano (Ind) con $573.035.