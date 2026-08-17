Hombre terminó baleado tras intentar atropellar a carabineros en Estación Central

Un sujeto fue baleado luego de intentar atropellar a carabineros en Estación Central.

La situación ocurrió durante la madrugada de este lunes, a eso de las 2:10 horas, cuando personal de la SIP de la 22° Comisaría de Quinta Normal concurría para verificar un procedimiento por una alarma activada.

En ese momento, los funcionarios intentaron fiscalizar un vehículo particular; sin embargo, al percatarse de la presencia policial, intentaron atropellar al personal policial.

Ante ello, los efectivos “se ven en la obligación, en defensa propia, de hacer uso de su armamento fiscal, logrando la detención de un individuo, el cual descendió del vehículo a pie, intentando darse a la fuga”, explicó el teniente Carlos Huincatripay, Oficial de Ronda Prefectura Rinconada.

El conductor del auto resultó con un impacto balístico en la cabeza y fue detenido. En tanto, un segundo individuo se dio a la fuga y la policía trabaja para encontrarlo.

Carabineros se encuentra a la espera de recibir instrucciones por parte del Ministerio Público.