“Era la favorita de varios” y “apostaremos por una primaria amplia”: Las reacciones del oficialismo tras baja de Bachelet

La expresidenta confirmó que no será candidata del oficialismo para las elecciones de noviembre y afirmó que "ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial".

Este miércoles Michelle Bachelet confirmó que no será candidata presidencial del oficialismo para las elecciones de noviembre.

En el anuncio, la exmandataria manifestó: “Tengo la convicción, como lo dije en octubre del año pasado, que ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial. La buena política exige renovación”.

Si bien desde el oficialismo expresaron pesar tras conocer la noticia, también valoraron su mensaje respecto a que es momento de que las nuevas generaciones puedan tomar paso en los comicios.

En ese sentido, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, manifestó que Bachelet “era la favorita de varios”, pero que toman su declaración con “la madurez suficiente para nosotros empujar una primaria y poder apostar a darle continuidad al proceso de cambio en Chile”.

Además, señaló que el próximo 15 de marzo el partido tendrá una jornada de reflexión en la cual “vamos a apostar por una primaria amplia, donde estén todos los sectores representados”.

“Lo más importante es que de forma unida y transversal construyamos una única candidatura del progresismo para empujar los cambios sociales que se han logrado en este gobierno”, remarcó.

Cuando se le preguntó por qué Bachelet no entregó su apoyo a Carolina Tohá, que hace tan solo un día renunció al Ministerio del Interior para asumir la carrera presidencial, Ibáñez respondió que “ella sabe que también hay otros candidatos que se van a levantar en las próximas semanas” y que “es muy prudente de su parte hoy no respaldar ninguna carta en particular, sino que esperar que las conversaciones ocurran”.

En la misma línea se manifestó el parlamentario del PPD, Raúl Soto, quien lamentó la decisión de la expresidenta, ya que “sigue siendo un tremendo liderazgo del progresismo”.

“Estaba marcando bien en las encuestas; sin embargo, creo que es una decisión generosa de su parte dar un paso al costado para permitir que surjan nuevos liderazgos, nuevas generaciones capaces de liderar hacia el futuro el progresismo en nuestro país”, afirmó.

Soto recalcó que ahora se debe observar la decisión que tomará el Partido Socialista, que “debe definir si va a respaldar a Tohá o va a levantar una candidatura propia para enfrentar las primarias oficialistas”.

En tanto, Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y quien también anunció una precandidatura presidencial, aseveró en el “acto de generosidad de Michelle Bachelet”, ya que “dice que tiene que haber nuevos liderazgos y promueve una primaria”.

Además, la exmandataria manifestó que apoyará al candidato o candidata que salga de las primarias, lo que “es una apuesta”.

“Esto habla muy bien de ella, la enaltece una figura que es tan querida por el pueblo de Chile”, cerró.