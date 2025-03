Carmona confirma reunión del PC para definir candidatura presidencial: Daniel Jadue y Jeannette Jara, entre los principales candidatos

En conversación con CNN Chile Radio, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, anunció que la colectividad llevará a cabo una reunión plenaria para definir un candidato presidencial propio o apoyar a otra figura del oficialismo.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, confirmó en conversación con CNN Chile Radio que la colectividad realizará una reunión plenaria con el objetivo de definir un candidato presidencial propio o entregar su apoyo a otra figura dentro del oficialismo, esto luego de la renuncia de Carolina Tohá al ministerio del Interior y la confirmación de su precandidatura.

En este contexto, Carmona destacó a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como posibles aspirantes del sector, señalando que no se descarta la realización de primarias internas en el partido.

Sobre las posibilidades de Jara y Jadue, el presidente del PC afirmó que hicieron un llamado entre todos para que “la decisión tenga una sinergia que permita que el partido entero salga muy fortalecido y no a la inversa. Han tenido una muy buena visibilidad pública, son valorados, digamos, por su liderazgo más allá del partido”.

Respecto a la posibilidad de primarias dentro del partido, Carmona fue enfático en señalar que no se trata de una prioridad, pero que no está descartada.

“No es descartable si el mecanismo existe, legalmente hablando, pero no es la opción que el Partido Comunista tiene como prioridad de cómo resolver cuando hay más de una propuesta al respecto.”

Carmona también abordó la demora en la definición de una candidatura oficialista, afirmando que lo ideal habría sido resolver esta situación con mayor antelación.

“Lo óptimo habría sido tener una candidatura resuelta desde hace seis meses“, señaló el líder comunista, subrayando la necesidad de unidad en el sector para enfrentar las elecciones presidenciales.

Cuestionamientos al allanamiento de Karol Cariola

Por otro lado, el dirigente cuestionó el reciente allanamiento a la vivienda de la diputada Karol Cariola y la decisión de la Fiscalía de ejecutar la diligencia en un momento especialmente sensible para la parlamentaria.

“Si desde el punto de vista legal existían más días, no me parece el mejor criterio utilizar justamente el día en que ella no estaba en su casa, sino en la clínica dando a luz a su primer hijo”, expresó Carmona, sumándose a las críticas de otros sectores políticos que consideran la medida desproporcionada.

Cabe destacar que el fiscal Patricio Cooper respondió a los cuestionamientos tras el allanamiento a la casa de la diputada Karol Cariola, debido a que el procedimiento se realizó justo el día en que la parlamentaria dio a luz a su primer hijo.

El operativo se enmarcó en una investigación por presunto tráfico de influencias, y fue ordenado por Cooper, fiscal regional de Coquimbo, quien lidera las indagatorias relacionadas con la fallida compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, cuando Irací Hassler ejercía como alcaldesa.