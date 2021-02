El pasado 23 de enero, el Servel dio a conocer la lista de candidaturas aceptadas para los procesos electorales del próximo 11 de abril. En el caso de las municipales en Puente Alto, cuatro hombres buscarán liderar la administración de la comuna por los próximos cuatro años, entre ellos Matías Jair Toledo (Igualdad), dirigente social que competirá con el actual alcalde Germán Codina (RN), Rodrigo González (PC) y Luis Escanilla (PS).

31 años, padre de una niña de 2 años, nacido y criado en la Villa Primavera, en la comuna de Puente Alto. Si bien se declara como una persona política y milita en el Partido Igualdad, su labor está más ligada al trabajo territorial. Actualmente, divide su tiempo entre su rol como dirigente de la Coordinadora Social Shishigang y del centro abierto Rayito de Luz; a su vez, presta asesorías a municipalidades desde 2015. “Sé harto de cómo se trabaja en un municipio”, cuenta.

Debido a su trabajo con organizaciones sociales, comités y juntas de vecinos de Puente Alto, los propios pobladores lo motivaron a asumir una candidatura como alcalde. “Fueron ellos y ellas los que nos dijeron ‘oye, vayan a disputar la alcaldía’. Yo vengo de una cultura más roja y negra, inclusive hasta más verde, cercano al movimiento juvenil Lautaro cuando era más pequeño, donde nosotros y nosotras crecimos sin ver una alternativa política por la cual relacionarnos en estos espacios”, explica.

“Quienes habitamos esta comuna, hemos visto cómo se ha desarrollado hacia un plano súper alejado a lo cual nosotros y nosotras como puentealtinos de repente nos hubiese gustado crecer”, dice Toledo, quien apunta directamente al plan regulador de Puente Alto, que dio origen a uno de los niveles de hacinamiento más altos de la Región Metropolitana.

“Soy director de un centro abierto (Rayito de Luz). Ahí los niños de 13 o 14 años ya están consumiendo pasta base, ya están pololeando con pastabaseras para consumir drogas y nosotros vemos cómo perdemos a nuestros niños y niñas, y es fuerte y chocante, porque al final del día no nos vamos a dormir a otras comunas, nosotros y nosotras vivimos acá y tenemos que mamarnos vivir acá”, afirmó el candidato, quien a través de su rol social ha podido denunciar supuestas prácticas irregulares en el municipio: “Nos ha permitido hacer investigaciones con respecto a sobresueldos, horas extras, arriendos de vehículos, dineros en propagandas y otras denuncias”.

“Basta de ser espectadores de cómo los recursos municipales y públicos pasan frente a nuestros ojos y son destinados y administrados en proyectos sin futuro”, añadió.

Alcaldía colectiva

A través de sus redes sociales, Matías Toledo trata de personalizar en lo más mínimo esta postulación municipal y utiliza el concepto de “alcaldía colectiva”, que cuenta con el respaldo de más de 25 movimientos y organizaciones sociales, entre ellas comités de allegados, campamentos, juntas de vecinos, comités de adelantos y ollas comunes de la comuna de Puente Alto.

“Nuestro trabajo puede ser ciudadano, constituyente o popular, pero más que todo es comunitario y colectivo. Entonces nos paramos desde una alcaldía colectiva, donde no esperamos representar a nadie, sino que esperamos ser la vocería de los movimientos y organizaciones sociales de la comuna”, explica.

Actualmente, a través de la Coordinadora Social Shishigang, trabaja con diversas organizaciones, incluso con barras bravas: “El tema de las barras, el fútbol y las sociedades anónimas son sumamente importantes en nuestras comunas periféricas. Uno no lo ve, pero tú no vas a Las Condes y están los postes pintados azul y rojo o blanco y negro, en nuestras comunas sí, en nuestras comunas sí se están matando por esto, entonces son importantes trabajarlas en nuestros territorios”.

El militante de Igualdad afirma que su candidatura abarca un “espectro súper grande”, ya que considera a Puente Alto como un “pueblo profundamente diverso, lleno de contradicciones y ambigüedades”.

“Siempre doy el ejemplo de que en mi pasaje, el de la esquina es profesional, la de la otra esquina es emprendedora, pero el del pasaje de atrás está preso en Iquique, el del pasaje del frente se metió en la pasta y su familia se desarmó. Y es porque somos eso: somos una diversidad y una ambigüedad que debemos intentar colectivizar en un proyecto político de masas”, declara.

Toledo recalca que “en este proyecto están los presos, pero también están los profesionales; están las ollas comunes, pero también están las juntas de vecinos que no pueden postular a ningún programa de gobierno porque tienen un avalúo fiscal muy alto”.

Propuestas a corto y largo plazo

A raíz del trabajo territorial que viene realizando en la comuna, el candidato comunal y su equipo han elaborado un programa político, social y cultural que incluye una serie de propuestas a corto y largo plazo.

En cuanto a las iniciativas que requieren menos tiempo de ejecución, Toledo afirma que existe “un abandono de deberes de parte de la institucionalidad”: “Por ejemplo, vamos a la Villa Don Vicente (Acceso sur, llegando a La Pintana) y las demandas son un lomo de toro, luz en la multicancha, pasto en el parque, y ese tipo de demandas se repite en la mayoría de las juntas de vecinos”.

Dentro de los proyectos a largo plazo, propone la creación de una “bolsa de empleo”: “Creemos que es importantísimo que, tanto en la municipalidad como ente municipal no público, tengan una bolsa mínima de empleo para los puentealtinos y puentealtinas. Aquí no se trata de me caen mal los de La Florida o La Pintana, sino que se trata de que ojalá los profesores de Puente Alto puedan trabajar en los colegios puentealtinos, que los profesionales puentealtinos puedan trabajar en la institucionalidad de Puente Alto“, explica.

“Nosotros somos una comuna dormitorio, donde tenemos que viajar todos los días 2 o 3 horas a nuestros trabajos, donde llegas a las 6 de la mañana al Metro y el primer Metro sale a las 6:10 y ya llegaste tarde”, agrega.

Por otra parte, plantea instalar la idea del “cooperativismo” en una eventual administración, donde “los servicios que son externalizados por parte de la municipalidad, si no puede ser por medio del aumento de la planta municipal o aumento de trabajadores que sean código del trabajo u honorarios, van a tener que externalizarse pero en empresas cooperativas, donde los trabajadores y trabajadoras puentealtinas se hagan cargo de estas empresas y puedan recibir sueldos dignos”.

Asimismo, pretende incentivar el turismo en la zona con un recorrido por lugares históricos, la creación de un mercado abierto para emprendedores, la instalación de una vega puentealtina e incluso un terminal de buses cerca del Acceso Sur. “Nosotros igual somos realistas, sabemos que los buses no se van a meter a Puente Alto y sabemos que un terminal donde lo quería ubicar la actual y la anterior administración es sumamente complejo, porque son calles muy saturadas”, señala.

En materia de educación, quiere instituir establecimientos municipales dedicados a potenciar el lado artístico de los estudiantes. “No puede ser que en Puente Alto solamente existan colegios técnico-profesionales y científico-humanista. No existe un espacio en el sector público y municipal para ser artista, para estudiar humanidades”, explicó.

Críticas a la actual administración

“A mí actualmente Germán Codina me tiene bloqueado de su página de Facebook”, dice el dirigente al ser consultado sobre su relación con el actual jefe comunal.

Asimismo, afirma que “una institución pública o municipal no puede bloquear a ninguna persona de una página, pero Germán Codina no es una página pública ni municipal aunque cumpla ese rol, según la respuesta del Concejo y la Controlaría, entonces ahí hay un agujero legal”.

En la misma línea, reclama que “en cuatro gobiernos de derecha, la municipalidad no ha sido capaz de levantar un Facebook de la Municipalidad de Puente Alto”.

Hoy, el único perfil disponible para acceder a la principal información del municipio en la red social es una cuenta oficial del alcalde. “Invierte los recursos municipales en la mantención y administración de la página de Facebook ‘Germán Codina’, en la cual se personalizan todos los servicios y actividades municipales. Se invierten $2 millones mensuales en esa mantención y nosotros nos preguntamos: cuando Germán Codina se vaya, ¿qué va a pasar con el bien intangible e institucional?”, cuestiona.

“La relación que tenemos con la actual alcaldía no es buena, porque nuestros proyectos no les calzan, porque siempre hemos querido que los fondos sean invertidos en la comunidad”, afirma.

Coordinadora Social Shishigang

Matías Toledo cuenta que mientras trabajaba con diferentes organizaciones sociales, el cantante de trap Pablo Chill-E también hacía lo propio en sectores de Puente Alto.

“El Pablito, junto a Ignacio, el barbero, hacían sus actividades sociales por su lado y habían tenido malas experiencias en algunos trabajos, porque estaban trabajando con gente en situación calle y de repente los viejos son un poco insolentes cuando están curaos y drogados”, señala.

Ante esta problemática, el aspirante a alcalde invitó al artista a conocer su trabajo como director del centro abierto Rayito de Luz: “Les encantó la pega y empezamos a trabajar en conjunto”. Luego comenzaron a visitar centros del Sename y organizar eventos en campamentos de la comuna, hasta que un día Toledo se acerca a Ignacio Araneda, conocido artísticamente como Barbero Exótico, para proponer la idea de crear una coordinadora social utilizando la palabra Shishigang, concepto empleado por Pablo Chill-E para referirse a sus personas más cercanas.

Lee también: Paris ante detención de Pablo Chill-E: “Lo lindo sería que hiciera un videoclip llamando a que la gente se vacune”

“‘Estaría bueno -me dijo- pero tendrías que preguntarle al Pablo porque él es el dueño del nombre’. Le hablé al Pablo y me dijo: ‘vo’ dale no más, hermano’. Y de ahí en adelante, le dimos”, señaló.

Desde ese entonces, Matías empezó a encabezar la Coordinadora Social Shishigang, que también cuenta con el respaldo de otras figuras conocidas como la física y lateral de la Roja Fernanda Pinilla, el comediante Felipe Avello y el presidente de la ONG 81 razones, César Pizarro. Además de artistas urbanos como Black Roy, Kidd Tetoon, Pablito Pesadilla, Carlitos Junior y el rapero Portavoz.

“Nosotros hemos trabajado en diferentes Sename. Nos interesa mucho trabajar con los sectores más excluidos o marginados y eso es porque nuestros niños del centro abierto después van a parar en estos espacios. Hemos conocido realidades de algunos centros que son bacanes y otros que son -la mayoría- malos”, reconoce.

La coordinadora comenzó a tomar un rol más protagónico desde el estallido social, donde apoyaban las protestas sociales con la compra de limones para los manifestantes y así repeler, en parte, los efectos de los gases lacrimógenos lanzados por Carabineros. Incluso, Pablo Chill-E se viralizó tras ser visto portando una malla de limones sobre el hombro. “Ese día yo caché el mote. Fui a buscar al Pablo y le dije: ‘hueón, levántate, ¡está la cagá en Puente Alto!’”.

—¿Influyó Pablo Chill-E en su candidatura?

—Sí, lo conversamos y, de hecho, en cierta medida, siento que él fue un poco de los arquitectos de la candidatura (…) El Pablo fue un arquitecto porque cuando lo invitaron a Revista Cáñamo dijo ‘el Matías tiene un partido político y es de Igualdad’ o cuando lo invitaron a un programa de Nicolás Copano en Chilevisión, también, dijo que yo era su candidato sin ser candidato”.

Cabe mencionar que, actualmente, la organización está focalizada -junto a Fundación Origen- en la compra de alimentos para ollas comunes y otras iniciativas sociales para los vecinos de Puente Alto.

En cuanto a su financiamiento, señala que tienen “la suerte de ser una organización bien mediática”, por lo cual ha conversado con distintas personas, entre ellos el comediante Pedro Ruminot, quien donó todo lo recaudado de un show. “Recolectó cerca de $5 millones, que pasaron por nuestro correo y fueron a parar la cuenta de Fundación Origen, porque tienen para hacer las rendiciones. Fernando Paulsen nos donó $6 millones mensuales por tres meses y la hizo piolita”, revela.

Sumado a Ruminot y Paulsen, Felipe Avello, El Hogar Cristo y comunidades de chilenos radicados en el extranjero también han beneficiado a la coordinadora. “Desde la autogestión generamos este tipo de proyectos”, explica.