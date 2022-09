Una encuesta realizada por Criteria, solicitada por la ONG Animal Libre, arrojó que el 63% dice que el rodeo debe ser considerado maltrato animal.

El sondeo fue aplicado entre el 26 y el 30 de agosto de 2022 a una muestra total de mil casos correspondientes a mujeres y hombres de 18 años o más, a través de un panel online.

Entre los resultados, 75% señaló que no se sienten identificados con el rodeo como práctica típica chilena y 60% dijo que está muy en desacuerdo con que exista esta actividad.

Además, 61% manifestó que está muy de acuerdo con que “el Estado debiera eliminar la entrega de fondos públicos para el financiamiento del rodeo”, mientras que 19% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 20% está muy de acuerdo.

65% dijo estar en desacuerdo con que el rodeo se considere como un deporte.

Lee también: Colegio Médico Veterinario rechazó uso de equinos en manifestaciones

La misma ONG entregó la semana pasada una carta al Comité Olímpico de Chile (COCh) para pedirle que rechace el rodeo como deporte nacional, argumentando que la actividad contempla maltrato hacia los animales y que es rechazada por la “mayoría de chilenas y chilenos”.

Esta semana, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, participó de una actividad organizada por la Asociación de Municipios Rurales (Amur), la Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) y la Municipalidad de Pirque, instancia en que mostró su respaldo al deporte criollo.

“Hemos recibido a animalistas que tienen sus razones y estamos escuchando para mejorar esas peticiones y la industria lo tiene claro. Pero no comparen el rodeo con el salvajismo de otros deportes, no tienen nada de igual, aquí no se matan a los animales”, manifestó.

Revisa los resultados en detalle acá: