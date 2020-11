Pese a sus diferencias políticas, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), invitó al renunciado concejal Jaime Parada (IND) a participar en el Concejo Municipal del martes para realizarle una pequeña despedida. Parada renunció a su cargo para postular como independiente a la alcaldía de la comuna.

Durante su discurso ante los demás concejales, la jefa comunal dijo que “nuestra partida no fue fácil. Todos saben que tuvimos muchas diferencias, pero lo que siempre he apreciado en él es que lo guían sus convicciones, sus anhelos por la comuna”.

Según consigna Las Últimas Noticias, Matthei relató que cuando asumió el municipio, “en los Concejos me empecé a dar cuenta de que es un hombre muy inteligente y de una calidad humana muy especial, porque siempre se preocupó de que las ideas que se plantearan fueran buenas y no de quien vinieran. Y con esa actitud gana la comunidad. No es una persona que actúa políticamente y eso es un aporte. Es una pena que se vaya”.

La alcaldesa llenó de elogios al ex concejal y agregó que “Parada puede ser un buen alcalde, un buen constituyente o un buen diputado, porque sabe conversar, empatizar y ser buena persona”.

Lee también: “El tercio de bloqueo”: La tesis de Longueira para mantener el quórum de 2/3 e impedir “la hoja en blanco”

Por su parte, el historiador relató que “tenía un gran perjuicio antes de conocerla. Para mí la relación con ella ha sido un gran aprendizaje, porque cuando Evelyn llegó al municipio pensé que ellos (Chile Vamos) eran los malos y nosotros los buenos. En ese espacio me di cuenta de que los buenos proyectos pueden venir de ambos lados”.

“Cuando uno entra en el espacio humano y trabajando juntos en una gestión, te das cuenta de que no está bien que porque el opositor lleve el proyecto uno tiene que aportillarlo. Creo que hoy la política necesita menos de eso. Es necesario que se empiecen a valorar las buenas ideas y la voluntad. Eso es lo que provoca avances y de eso se ve poco en el Congreso”, manifestó.

Ahora el activista por los derechos LGTBI debe conseguir las firmas para presentarse como candidato independiente. “Lo hago con la convicción de que Providencia tiene que entrar de verdad al siglo XXI y no mantener políticas de más de 20, 30 años”, señaló al dar a conocer su salida del Concejo.

Parada agradeció a los funcionarios y a sus colegas, y “también a la alcaldesa Matthei, con quien tengo diferencias importantes, pero con la que pude discutir con respeto y pensando en el bien común”.