(Agencia UNO) – Tras ejercer durante ocho años como concejal de Providencia, el dirigente y activista por los derechos LGTBI, Jaime Parada, dejó su cargo para concentrarse en su campaña para competir por la Alcaldía de la comuna. Actualmente se encuentra en pleno proceso de recolección de firmas para su candidatura independiente.

“Me concentraré en buscar las firmas para ser candidato independiente a la Alcaldía de Providencia. Me parece que lo justo es hacerlo estando fuera del Concejo, no utilizar la plataforma que me brinda la Concejalía para un proceso de esta naturaleza. Lo razonable, lo que espera la ciudadanía, es que me enfrente a este desafío como un ciudadano común y corriente, sin privilegios, porque esta candidatura será eso, una candidatura ciudadana”, afirmó Parada.

En su reemplazo asumirá el segundo candidato más votado de su lista en las municipales de 2016, Peter Loch Troncoso. “El será un lujo de concejal y le deseo lo mejor en este nuevo desafío. Como yo, Peter tiene una causa: es activista de las personas en situación de discapacidad, porque él mismo es una persona con discapacidad. Es independiente y dedica sus días a la fundación que creó, Wazú. Nunca antes había llegado a un concejo municipal un activista de la discapacidad”, sostuvo el ahora ex concejal de Providencia.

“Tuve la posibilidad de ser un concejal-gestor. No me acomodé en la mesa del Concejo, sino decidí crear, proponer, encontrarme con las y los vecinos y sus problemas. Pudimos crear un Departamento de diversidad y no discriminación, hoy asentado en la estructura municipal. Nos preocupamos del medioambiente, promoviendo antes que el propio Gobierno ordenanzas de bolsas plásticas y sobre plásticos de un solo uso. Empujamos con fuerza la ordenanza de tenencia responsable de animales y sentamos las bases para una ordenanza de espacios libres de humo de cigarrillo. Fuimos un canal de demanda ciudadana y creo que pudimos resolver muchos problemas, por lo que me voy con la sensación del deber cumplido”, recordó.

Sobre lo mismo, Parada indicó que “salgo de la Municipalidad de Providencia confiando en volver en abril ya electo alcalde. Lo hago con la convicción de que Providencia tiene que entrar de verdad al siglo XXI y no mantener políticas de más de 20, 30 años. Por ejemplo, tiene que ser la comuna más verde de Chile; la que mejor gestione sus residuos, sus parques, su energía. Además de ser bien administrado, un municipio debe pensar en el futuro actuando desde el presente”.

Por último, recalcó que renuncia “tras ocho años de un inmenso aprendizaje con mis vecinos y vecinas, y que me dejaron una gran lección: cuando se trata del bienestar de los y las habitantes de la comuna, tenemos que trabajar unidos, sin importar signos políticos o ideologías. La política pequeña, la división entre ‘buenos y malos’ no puede ser nuestro norte. Y así lo entendimos casi todos los miembros del actual concejo municipal, y del anterior”.

“Agradezco a los funcionarios y funcionarias, a mis colegas, y también a la alcaldesa Matthei, con quien tengo diferencias importantes, pero con la que pude discutir con respeto y pensando en el bien común”, sentenció.